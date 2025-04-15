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Атлетико Мадрид
14.04.2025 22:00 – FT 4 : 2
Вальядолид
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Испания
15 апреля 2025, 00:48 | Обновлено 15 апреля 2025, 00:52
53
0

Атлетико – Вальядолид – 4:2. Дубль Альвареса с пенальти. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 31-го тура Ла Лиги

15 апреля 2025, 00:48 | Обновлено 15 апреля 2025, 00:52
53
0
Атлетико – Вальядолид – 4:2. Дубль Альвареса с пенальти. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 апреля состоялся матч 31-го тура Ла Лиги.

В ярком голевом поединке мадридский «Атлетико» одержал домашнюю победу над «Вальядолидом» (4:2)

Героем встречи стал аргентинский нападающий Хулиан Альварес, оформивший дубль с пенальти. Кроме него, за «Атлетико» забивали Джулиано Симеоне и Александр Серлот.

В составе гостей отличились Мамаду Силла, реализовавший пенальти, и защитник Хавьер Санчес.

После этой победы Атлетико набрал 63 очка и удерживает 3-е место в турнирной таблице позади Барселоны (70) и Реала (66).

Вальядолид остается на последней, 20-й позиции с 16 очками.

Ла Лига. 31-й тур, 14 апреля

Атлетико Мадрид – Вальядолид – 4:2

Голы: Альварес, 25 (пен), 71 (пен), Симеоне, 27, Серлот, 79 – Силла, 21 (пен), Х. Санчес, 56

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Атлетико Мадрид).
72’
ГОЛ ! С пенальти забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Хавьер Санчес (Вальядолид).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид).
25’
ГОЛ ! С пенальти забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
21’
ГОЛ ! С пенальти забил Мамаду Силла (Вальядолид).
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Вальядолид Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Хулиан Альварес Александер Серлот Джулиано Симеоне
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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