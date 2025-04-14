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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
14.04.2025 22:00 - : -
Вальядолид
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Испания
14 апреля 2025, 05:04 |
19
0

Атлетико – Вальядолид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 14 апреля в 22:00 по Киеву

14 апреля 2025, 05:04 |
19
0
Атлетико – Вальядолид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

14 апреля на Метрополитано пройдет матч 31-го тура Примеры, в котором Атлетико встретится с Вальядолидом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Атлетико

Команда в прошлом сезоне уступила Жироне, но в итоге все-таки, обойдя Атлетик, стала четвертой в испанском футболе. Этого показалось мало Симеоне и руководству проекта, и прошлом летом было организовано масштабное, и очень не дешевое, обновление состава.

Долгое время клуб шел с перспективами наконец-то добиться заметных успехов. Но весна принесла постоянные разочарования. В Лиге чемпионов они проиграли по пенальти Реалу. А потом последовали 0:1 в ответном, домашнем поединке полуфинала кубка, с Барселоной - на выезде было 4:4. Параллельно ей же уступили в Примере. До этого были 1:2 с Хетафе, после - 1:1 с Эспаньолом. В прошлом туре с Севильей наконец-то выиграли, пусть и минимально, 2:1.

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Вальядолид

Клуб уже достаточно давно стал лифтом между дивизионами. Но в прошлом сезоне это пошло на пользу детищу Роналдо. Ведь, в очередной раз угодив в Сегунду, там клуб был одним из лидеров, и вернулся прошлой весной напрямую. Вот только на этот раз получается даже меньше, чем обычно.

Команда уже неоднократно меняла в этом сезоне тренеров. Но, кажется, с каждым новым тренером становилось только хуже, и в итоге даже ничьи стали в 2025-м году редкостью. А последняя победа пришлась на первую половину января, когда с главным аутсайдером ухитрился потерять очки Бетис. После этого только с Лас-Пальмасом закончили 1:1 - в итоге даже от предпоследнего места отставание превысило десять очков. Хетафе, обычно не особенно результативный, в прошлом туре забил андердогу четыре безответных гола.

Статистика личных встреч

С 2010-го года только однажды, в 2019-м, дома Вальядолид закончил ничьей - все остальные поединки закончились победами мадридского гранда.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут у гостей нет шансов. Уж такого соперника мадридский гранд сумеет дома выиграть при форе -2 гола (коэффициент - 1,72).

Прогноз Sport.ua
Атлетико Мадрид
14 апреля 2025 -
22:00
Вальядолид
Фора Атлетико (-2) 1.72 Сделать ставку

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Атлетико Мадрид Вальядолид Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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