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Италия
13 апреля 2025, 03:01 | Обновлено 13 апреля 2025, 03:28
15
0

Атланта – Болонья. Пронгоз и анонс на матч чемпионата Италии

Матч пройдет 12 апреля в 13:30 по киевскому времени

13 апреля 2025, 03:01 | Обновлено 13 апреля 2025, 03:28
15
0
Атланта – Болонья. Пронгоз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля на «Атлети Адзурри д’Италия» пройдет матч 32-го тура Серии А Италии, в котором «Аталанта» встретится с «Болоньей». Поединок начнется в 13:30 по киевскому времени.

«Аталанта»

Команда в прошлом сезоне сумела преодолеть спад предыдущих лет. И как: одновременно получилось и в Кальчо вернуться в топ-4, и к тому же выиграть первый «большой» трофей в истории, Лигу Европы. Могли прибавить и кубок страны, но там все же уступили «Ювентусу».

Сейчас неудач тоже хватает, и все громче разговоры, что Гасперини в Бергамо только до лета. С одной стороны, это можно объяснить неудачами последних месяцев, когда с небольшим интервалом вылетели из Суперкубка, а потом как раз от «Болоньи» из Кубка, и сразу же и из Лиги чемпионов. С другой, даже в середине апреля получалось в Серии А, несмотря на осечки, оставаться на 4-м месте. Но в прошлом туре снова уступили – дома 0-1 с «Лацио».

«Болонья»

Клуб, казалось, прыгнул выше головы в прошлом сезоне. Это при том, что он вообще-то свой спор за четвертое место в Серии А проиграл как раз «Аталанте» год назад. Но и пятое было невероятным прорывом, еще и вознагражденным пропуском в Лигу чемпионов. Там, впрочем, дебютант, без Тиаго Мотты на тренерском посту и Калафьори и Зиркзее в обойме, фактически провалился.

А вот на внутренней арене новый наставник, Итальяно, вполне успешен. Постепенно освоившись и перестроив игру новых подопечных, он сейчас вполне успешен. Первый кубковый полуфинал принес 3-0 на поле «Эмполи». А полоса побед подняла на 4-е место в Серии А. Свой класс подтвердили и ничьей с «Наполи», претендентом на «скудетто».

Статистика личных встреч

После трех поражений кряду в очных поединках, «Аталанта» в сентябре оформила 1-1 на выезде. Но уже потом уступила снова неудобному противнику.

Прогноз

Букмекерские конторы упорно ждут от встречи победы хозяев поля. Но простой взгляд на результаты последних туров убеждает в том, что подопечные Винченцо Итальяно смогут как минимум не проиграть Ретеги и компании в гостях (коэффициент – 1,89).

Прогноз Sport.ua
Аталанта
13 апреля 2025 -
13:30
Болонья
Х2 1,89 Сделать ставку

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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