Италия21 декабря 2025, 22:59 | Обновлено 21 декабря 2025, 23:00
Вратари клубов Серии А дважды за день побили рекорд по скорости удалений
Мадука Окойе и Никола Леали на двоих сыграли всего 11 минут
В двух последних матчах воскресенья в Серии А произошло прямое удаление вратарей в начале игры.
Первым это случилось с Мадука Окойе в матче «Фиорентина» – «Удинезе» (5:1), а затем удалился и Никола Леали в игре «Дженоа» – «Аталанта» (0:0 по итогам первого тайма).
Окойе получил красную карточку уже на 8-й минуте матча с «фиалками», и это удаление стало самым быстрым в текущем сезоне Серии А.
Рекорд продержался менее трех часов, так как Леали удалился уже на 3-й минуте встречи в Генуе.
