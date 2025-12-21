Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Италия
21 декабря 2025, 22:59 | Обновлено 21 декабря 2025, 23:00
Вратари клубов Серии А дважды за день побили рекорд по скорости удалений

Мадука Окойе и Никола Леали на двоих сыграли всего 11 минут

Getty Images/Global Images Ukraine

В двух последних матчах воскресенья в Серии А произошло прямое удаление вратарей в начале игры.

Первым это случилось с Мадука Окойе в матче «Фиорентина» – «Удинезе» (5:1), а затем удалился и Никола Леали в игре «Дженоа» – «Аталанта» (0:0 по итогам первого тайма).

Окойе получил красную карточку уже на 8-й минуте матча с «фиалками», и это удаление стало самым быстрым в текущем сезоне Серии А.

Рекорд продержался менее трех часов, так как Леали удалился уже на 3-й минуте встречи в Генуе.

Никола Леали Дженоа Аталанта Серия A Фиорентина Удинезе Дженоа - Аталанта чемпионат Италии по футболу удаление (красная карточка) статистика рекорд
Иван Чирко Источник: Tuttomercatoweb
