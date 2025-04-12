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ATP
12 апреля 2025, 19:51 | Обновлено 12 апреля 2025, 19:55
177
0

Музетти и де Минаур в трех сетах определили второй финалиста Монте-Карло

Лоренцо вырвал победу у Алекса на тай-брейке и за трофей поборется против Алькараса

12 апреля 2025, 19:51 | Обновлено 12 апреля 2025, 19:55
177
0
Музетти и де Минаур в трех сетах определили второй финалиста Монте-Карло
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (АТР 16) вышел в финал грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.

В полуфинале итальянец в трех сетах переиграл австралийца Алекса де Минаура (АТР 10) за 2 часа и 41 минуту.

ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/2 финала

Лоренцо Музетти (Италия) [13] – Алекс де Минаур (Австралия) [8] – 1:6, 6:4, 7:6 (7:4)

Это была третья встреча соперников. Лоренцо выиграл второе очное противостояние.

В финале Музетти сыграет против Карлоса Алькараса, который в своем полуфинальном поединке ранее одолел Алехандро Давидовича Фокину.

Лоренцо вышел в шестой финал на уровне АТР и первый на Мастерсах. В LIVE-рейтинге АТР Лоренцо идет 11-м.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Лоренцо Музетти Алекс де Минаур ATP Монте-Карло
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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