Нереальный рекордсмен. Вратарь Ман Сити снова сделал ассист в АПЛ

Манчестер Сити в матче АПЛ играет против Кристал Пэлас, а во втором тайме встречи счет 4:2 в пользу команды Жузепа Гвардиолы.

Четвертый гол забил хавбек Джеймс Макати, а результативную передачу сделал вратарь Эдерсон, который продолжает обновлять рекорд по ассистам среди киперов.

Для бразильского вратаря это седьмая результативная передача в карьере АПЛ. И это уже четвертый ассист только за нынешний сезон.

На втором месте по результативным передачам вратарей Пол Робинсон с пятью ассистами.

Most assists by goalkeepers in Premier League history:



◉ 7 - Ederson

◎ 5 - Paul Robinson

◉ 4 - Ederson in 24/25

◎ 4 - David Seaman

◎ 4 - Pepe Reina



Absolutely incredible. 🤯 pic.twitter.com/VDlR1zADhF