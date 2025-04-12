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  4. Нереальный рекордсмен. Вратарь Ман Сити снова сделал ассист в АПЛ
Англия
12 апреля 2025, 16:17 | Обновлено 12 апреля 2025, 16:53
1034
1

Нереальный рекордсмен. Вратарь Ман Сити снова сделал ассист в АПЛ

У Эдерсона уже 7 результативных передач

12 апреля 2025, 16:17 | Обновлено 12 апреля 2025, 16:53
1034
1
Нереальный рекордсмен. Вратарь Ман Сити снова сделал ассист в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

Манчестер Сити в матче АПЛ играет против Кристал Пэлас, а во втором тайме встречи счет 4:2 в пользу команды Жузепа Гвардиолы.

Четвертый гол забил хавбек Джеймс Макати, а результативную передачу сделал вратарь Эдерсон, который продолжает обновлять рекорд по ассистам среди киперов.

Для бразильского вратаря это седьмая результативная передача в карьере АПЛ. И это уже четвертый ассист только за нынешний сезон.

На втором месте по результативным передачам вратарей Пол Робинсон с пятью ассистами.

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Манчестер Сити Эдерсон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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