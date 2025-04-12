Нереальный рекордсмен. Вратарь Ман Сити снова сделал ассист в АПЛ
У Эдерсона уже 7 результативных передач
Манчестер Сити в матче АПЛ играет против Кристал Пэлас, а во втором тайме встречи счет 4:2 в пользу команды Жузепа Гвардиолы.
Четвертый гол забил хавбек Джеймс Макати, а результативную передачу сделал вратарь Эдерсон, который продолжает обновлять рекорд по ассистам среди киперов.
Для бразильского вратаря это седьмая результативная передача в карьере АПЛ. И это уже четвертый ассист только за нынешний сезон.
На втором месте по результативным передачам вратарей Пол Робинсон с пятью ассистами.
Most assists by goalkeepers in Premier League history:— Squawka (@Squawka) April 12, 2025
◉ 7 - Ederson
◎ 5 - Paul Robinson
◉ 4 - Ederson in 24/25
◎ 4 - David Seaman
◎ 4 - Pepe Reina
Absolutely incredible. 🤯 pic.twitter.com/VDlR1zADhF
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