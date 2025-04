Окленд Сити в очередной раз стал победителем Лиги Чемпионов

«Окленд Сити» из Новой Зеландии в очередной раз победил в Лиге Чемпионов ОФК.

В финале, который прошел в Хониаре (Соломоновы острова), новозеландцы переиграли «Хекари Юнайтед» из Папуа Новой Гвинеи со счетом 2:0.

«Окленд Сити» - рекордсмены Лиги Чемпионов. На счету новозеландцев уже 13 титулов.

Также «Окленд Сити» получил приз честной игры как лучший по дисциплине клуб.

🏆Congratulations to Auckland City FC on winning the OFC Men's Champions League for 2025! 🇳🇿



Auckland City FC will represent Oceania at the FIFA™ Intercontinental Cup 2025.



Watch extended highlights and full match replays FREE on FIFA+ https://t.co/zXqfwEpYn3#OMCL pic.twitter.com/suo6a2lzsT