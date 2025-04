КОСТЮК: «Не стала бы так подавать, если бы была под давлением, проигрывала»

Украинская теннисистка Марта Костюк провела пресс-конференцию после победы над Катажиной Кавой в первой игре матчевого противостояния Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Польшей:

– Я считаю, что это был очень хороший матч. И очень важный, потому что, как только ты выводишь свою команду вперёд, остальным становится легче выходить на корт. Играть на Кубке Билли Джин Кинг всегда непросто - это совершенно другой турнир по сравнению с нашей обычной тур-жизнью. Мы играли в Польше, то есть были в гостях, и это тоже всегда вызов. Так что я очень рада победе.

– Ваша подача снизу с руки на матчболе уже становится вашим фирменным приёмом? Вы же сделали это и в Майами.

– Не знаю, на протяжении всего матча я об этом вообще не думала. Обычно я задумываюсь о такой подаче, когда счёт в мою пользу. Я бы не стала так подавать, если бы была под давлением или проигрывала. Просто всё шло очень гладко – я вела 5:1, счет был «ровно», и я подумала: «Если я сейчас выиграю гейм, то больше не получу шанса выполнить подачу снизу». А потом при 5:2 подумала – если счет позволит, я попробую. И снова так вышло, что это случилось на матчболе. Но это не специально.

В Майами тоже не специально вышло на матчболе – я просто хотела сделать такую подачу хотя бы один раз за матч. Думаю, мне ещё нужно немного времени, чтобы научиться выбирать момент для неё где-то в середине матча, а не на матчболе.

