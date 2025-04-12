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Кубок Билли Джин Кинг
12 апреля 2025, 13:42 | Обновлено 12 апреля 2025, 13:47
315
0

КОСТЮК: «Не стала бы так подавать, если бы была под давлением, проигрывала»

Украинка провела пресс-конференцию после матча с Катажиной Кавой в противостоянии КБДК

12 апреля 2025, 13:42 | Обновлено 12 апреля 2025, 13:47
315
0
КОСТЮК: «Не стала бы так подавать, если бы была под давлением, проигрывала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк провела пресс-конференцию после победы над Катажиной Кавой в первой игре матчевого противостояния Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Польшей:

– Я считаю, что это был очень хороший матч. И очень важный, потому что, как только ты выводишь свою команду вперёд, остальным становится легче выходить на корт. Играть на Кубке Билли Джин Кинг всегда непросто - это совершенно другой турнир по сравнению с нашей обычной тур-жизнью. Мы играли в Польше, то есть были в гостях, и это тоже всегда вызов. Так что я очень рада победе.

– Ваша подача снизу с руки на матчболе уже становится вашим фирменным приёмом? Вы же сделали это и в Майами.

– Не знаю, на протяжении всего матча я об этом вообще не думала. Обычно я задумываюсь о такой подаче, когда счёт в мою пользу. Я бы не стала так подавать, если бы была под давлением или проигрывала. Просто всё шло очень гладко – я вела 5:1, счет был «ровно», и я подумала: «Если я сейчас выиграю гейм, то больше не получу шанса выполнить подачу снизу». А потом при 5:2 подумала – если счет позволит, я попробую. И снова так вышло, что это случилось на матчболе. Но это не специально.

В Майами тоже не специально вышло на матчболе – я просто хотела сделать такую подачу хотя бы один раз за матч. Думаю, мне ещё нужно немного времени, чтобы научиться выбирать момент для неё где-то в середине матча, а не на матчболе.

– До матча, когда объявили состав, вас удивило, что Магда Линетт не будет играть?

– До самого последнего момента я не знала, с кем буду играть. Понимала, что это будет либо Кася (Кава), либо Майя (Хвалиньска). А когда узнала, что Магда (Линетт) не будет играть, да, это было неожиданностью. Я ведь готовилась именно к матчу против Магды. Но всё изменилось в последний момент. Думаю, для нас в итоге это было даже лучше – ведь Магда была первой ракеткой команды и потрясающий боец. Конечно, мне было бы с ней нелегко. Но я знала, что должна выйти и делать свою работу, независимо от того, кто по ту сторону сетки. И всё получилось хорошо.

Условия в Радоме? Я не привередничаю по поводу грунта. Хотя это искусственный грунт, но он ощущается как настоящий. В Штутгарте, например, ты чувствуешь, что это не настоящий грунт, плюс там еще крыша – то есть совсем другие условия, когда ты играешь в помещении или на открытом воздухе. А здесь мне очень понравилось. Покрытие довольно медленное, но мне это даже нравится.

Что касается польского языка – я пока не уверена, когда говорю. Он очень похож на украинский, но произношение другое. Думаю, если бы я начала читать книги или смотреть фильмы, я бы быстро освоилась – ведь я все понимаю.

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Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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