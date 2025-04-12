ВИДЕО. Польская теннисистка случайно влупила мячом в спину Киченок
Мартина Кубка попала в Людмилу, когда розыгрыш уже был остановлен
11 апреля сестры Киченок Людмила и Надежда на двух тай-брейках переиграли Мартину Кубку и Майю Халиньскую и установили окончательный счет 3:0 в матчевом противостоянии Квалификации Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Польши.
В третьем гейме первого сета случился забавный эпизод. Украинки остановили розыгрыш, поскольку увидели аут от польских теннисисток. Людмила повернулась спиной к оппоненткам и все сконцентрировались на судье, который пошел проверять, действительно ли вышел мяч за пределы корта.
Все, кроме Мартины Кубки. 23-летняя полька вошла во вкус, наблюдала за возвращающимся мячом на ее с Майей сторону, и с хавкорта мощно пробила форхенд.
В итоге мяч попал в спинку Людмиле. К счастью, украинка никак не пострадала. А Кубка извинилась перед Людмилой.
Украина победила Польшу 3:0 и 12 апреля сыграет против команды Швейцарии. Если украинки выиграют хотя бы одну из трех встреч, то выйдут в финальный раунд КБДК.
ВИДЕО. Польская теннисистка случайно влупила мячом в спину Киченок
Ooops... 🤭— Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 11, 2025
Confusion to whether play had stopped caused this accident between Poland and Ukraine 😅#BJKCup pic.twitter.com/ncYhpgEoHH
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