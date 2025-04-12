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  4. ВИДЕО. Польская теннисистка случайно влупила мячом в спину Киченок
Кубок Билли Джин Кинг
12 апреля 2025, 00:31 |
347
0

ВИДЕО. Польская теннисистка случайно влупила мячом в спину Киченок

Мартина Кубка попала в Людмилу, когда розыгрыш уже был остановлен

12 апреля 2025, 00:31 |
347
0
ВИДЕО. Польская теннисистка случайно влупила мячом в спину Киченок

11 апреля сестры Киченок Людмила и Надежда на двух тай-брейках переиграли Мартину Кубку и Майю Халиньскую и установили окончательный счет 3:0 в матчевом противостоянии Квалификации Кубка Билли Джин Кинг между сборными Украины и Польши.

В третьем гейме первого сета случился забавный эпизод. Украинки остановили розыгрыш, поскольку увидели аут от польских теннисисток. Людмила повернулась спиной к оппоненткам и все сконцентрировались на судье, который пошел проверять, действительно ли вышел мяч за пределы корта.

Все, кроме Мартины Кубки. 23-летняя полька вошла во вкус, наблюдала за возвращающимся мячом на ее с Майей сторону, и с хавкорта мощно пробила форхенд.

В итоге мяч попал в спинку Людмиле. К счастью, украинка никак не пострадала. А Кубка извинилась перед Людмилой.

Украина победила Польшу 3:0 и 12 апреля сыграет против команды Швейцарии. Если украинки выиграют хотя бы одну из трех встреч, то выйдут в финальный раунд КБДК.

ВИДЕО. Польская теннисистка случайно влупила мячом в спину Киченок

По теме:
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видео Людмила Киченок Мартина Кубка Майя Хвалиньска Надежда Киченок женская сборная Украины по теннису женская сборная Польши по теннису Украина - Польша Кубок Билли Джин Кинг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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