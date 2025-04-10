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  4. Ямаль, Кварацхелия и Ко. УЕФА огласил команду первых матчей 1/4 финала ЛЧ
Лига чемпионов
10 апреля 2025, 18:57 | Обновлено 10 апреля 2025, 19:01
424
0

Ямаль, Кварацхелия и Ко. УЕФА огласил команду первых матчей 1/4 финала ЛЧ

8 и 9 апреля прошли первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

10 апреля 2025, 18:57 | Обновлено 10 апреля 2025, 19:01
424
0
Ямаль, Кварацхелия и Ко. УЕФА огласил команду первых матчей 1/4 финала ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

8 и 9 апреля состоялись первые матчи четвертьфиналов Лиги чемпионов.

УЕФА огласил символическую сборную прошедших противостояний. В нее попали:

  • Барселона: Роберт Левандовски, Ламин Ямаль
  • Арсенал: Вильям Салиба, Юрриен Тимбер, Деклан Райс
  • ПСЖ: Нуну Мендеш, Витинья, Хвича Кварацхелия
  • Интер: Ян Зоммер, Аллесандро Бастони, Николо Барелла

Ответные матчи пройдут 15 и 16 апреля.

Ранее сообщалось о том, что Ямаль обошел звезду «Реала» в интересном рейтинге после гола в 1/4 финала ЛЧ.

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Интер Милан Барселона Арсенал Лондон ПСЖ символическая сборная Хвича Кварацхелия Роберт Левандовски Ламин Ямаль Деклан Райс Витинья (ПСЖ) Николо Барелла Нуну Мендеш Алессандро Бастони Юрриен Тимбер Ян Зоммер Вильям Салиба Лига чемпионов
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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