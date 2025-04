Ямаль, Кварацхелия и Ко. УЕФА огласил команду первых матчей 1/4 финала ЛЧ

8 и 9 апреля состоялись первые матчи четвертьфиналов Лиги чемпионов.

УЕФА огласил символическую сборную прошедших противостояний. В нее попали:

Ответные матчи пройдут 15 и 16 апреля.

Ранее сообщалось о том, что Ямаль обошел звезду «Реала» в интересном рейтинге после гола в 1/4 финала ЛЧ.

🥁 Introducing your Team of the Week...@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/iJtfaPjtMi