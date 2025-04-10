Лига чемпионов10 апреля 2025, 18:57 | Обновлено 10 апреля 2025, 19:01
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Ямаль, Кварацхелия и Ко. УЕФА огласил команду первых матчей 1/4 финала ЛЧ
8 и 9 апреля прошли первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
10 апреля 2025, 18:57 | Обновлено 10 апреля 2025, 19:01
424
0
8 и 9 апреля состоялись первые матчи четвертьфиналов Лиги чемпионов.
УЕФА огласил символическую сборную прошедших противостояний. В нее попали:
- Барселона: Роберт Левандовски, Ламин Ямаль
- Арсенал: Вильям Салиба, Юрриен Тимбер, Деклан Райс
- ПСЖ: Нуну Мендеш, Витинья, Хвича Кварацхелия
- Интер: Ян Зоммер, Аллесандро Бастони, Николо Барелла
Ответные матчи пройдут 15 и 16 апреля.
Ранее сообщалось о том, что Ямаль обошел звезду «Реала» в интересном рейтинге после гола в 1/4 финала ЛЧ.
🥁 Introducing your Team of the Week...@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/iJtfaPjtMi— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 10, 2025
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