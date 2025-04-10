Ямаль, Кварацхелия и Ко. УЕФА огласил команду первых матчей 1/4 финала ЛЧ

8 и 9 апреля состоялись первые матчи четвертьфиналов Лиги чемпионов.

УЕФА огласил символическую сборную прошедших противостояний. В нее попали:

Барселона: Роберт Левандовски, Ламин Ямаль

Арсенал: Вильям Салиба, Юрриен Тимбер, Деклан Райс

ПСЖ: Нуну Мендеш, Витинья, Хвича Кварацхелия

Интер: Ян Зоммер, Аллесандро Бастони, Николо Барелла

Ответные матчи пройдут 15 и 16 апреля.

Ранее сообщалось о том, что Ямаль обошел звезду «Реала» в интересном рейтинге после гола в 1/4 финала ЛЧ.