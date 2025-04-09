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Лига чемпионов
09 апреля 2025, 23:45 |
1723
0

Барселона – Боруссия Д. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты четвертьфинального матча Лиги чемпионов

09 апреля 2025, 23:45 |
1723
0
Барселона – Боруссия Д. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона – Боруссия Д

В среду, 9 апреля, проходит матч четвертьфинала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Барселона» и «Боруссия» Дортмунд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч проходит на Олимпийском стадионе, который находится в Барселоне.

Ответный матч между командами пройдет 15 апреля в Дортмунде. Победитель этой пары сыграет с победителем противостояния «Бавария» – «Интер».

Лига чемпионов. Четвертьфинал. Первый матч, 9 апреля.

Барселона – Боруссия Д – 4:0 (обновляется)

Гол: Рафинья, 25, Левандовски, 48, 66, Ямаль, 77.

ГОЛ! Рафинья, 25 мин, 1:0

ГОЛ! Левандовски, 48 мин, 2:0

ГОЛ! Левандовски, 66 мин, 3:0

ГОЛ! Ямаль, 77 мин, 4:0

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Барселона Боруссия Дортмунд Лига чемпионов Барселона - Боруссия Д видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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