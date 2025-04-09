Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Фанаты ПСЖ и Астон Виллы устроили драку перед матчем ЛЧ
Лига чемпионов
09 апреля 2025, 15:29 | Обновлено 09 апреля 2025, 16:01
398
0

ВИДЕО. Фанаты ПСЖ и Астон Виллы устроили драку перед матчем ЛЧ

Жители Парижа следили за конфликтом болельщиков

09 апреля 2025, 15:29 | Обновлено 09 апреля 2025, 16:01
398
0
ВИДЕО. Фанаты ПСЖ и Астон Виллы устроили драку перед матчем ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами ПСЖ и «Астон Вилла».

Местом проведения футбольного противостояния станет арена «Парк де Пренс», находящаяся в Париже.

За день до начала поединка болельщики обеих команд пересеклись на улице и устроили массовую драку. Кроме кулаков и ног, фанаты использовали даже стулья во время конфликта.

Планируется, что игра начнется в 22:00.

ВИДЕО. Фанаты ПСЖ и Астон Виллы устроили драку перед матчем ЛЧ

По теме:
Унаи ЭМЕРИ: «Астон Вилла – важный клуб в истории футбола»
«Она тоже радовалась». Фраттези посвятил бабушке гол в ворота Баварии
«Нам позволено мечтать». Тренер Барселоны оценил шансы на 1/2 финала ЛЧ
Астон Вилла ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Астон Вилла драка видео
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 09 апреля 2025, 15:26 0
ПСЖ – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ПСЖ – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 9 апреля в 22:00 по Киеву

ХЕГАЙ – о боях в рф: «Как я могу об этом жалеть? Я гражданин Украины»
Бокс | 09 апреля 2025, 09:36 6
ХЕГАЙ – о боях в рф: «Как я могу об этом жалеть? Я гражданин Украины»
ХЕГАЙ – о боях в рф: «Как я могу об этом жалеть? Я гражданин Украины»

Украинский боксер рассказал, почему так тесно связан с рф

Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом
Футбол | 09.04.2025, 08:37
Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом
Реал нашел трех виновников позора от Арсенала. От них избавятся летом
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
Бокс | 09.04.2025, 04:09
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
Анчелотти назвал главного виновника в поражении Реала от Арсенала
Футбол | 09.04.2025, 09:54
Анчелотти назвал главного виновника в поражении Реала от Арсенала
Анчелотти назвал главного виновника в поражении Реала от Арсенала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
Все легионеры хотят покинуть клуб УПЛ. Они поставили жесткий ультиматум
07.04.2025, 21:18 22
Футбол
Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола
Криштиану Роналду назвал трех лучших игроков современного футбола
08.04.2025, 07:34 2
Футбол
Кличко заплатили бешеные деньги за добавление в боксерскую игру
Кличко заплатили бешеные деньги за добавление в боксерскую игру
09.04.2025, 00:21 1
Бокс
Звезде Реала светит дисквалификация. Он копнул то, что запрещено
Звезде Реала светит дисквалификация. Он копнул то, что запрещено
08.04.2025, 07:59 5
Футбол
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин побил рекорд Гретцки
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин побил рекорд Гретцки
08.04.2025, 12:48 24
Хоккей
Райс, Райс, Мерино. Арсенал уничтожил Реал в Лондоне
Райс, Райс, Мерино. Арсенал уничтожил Реал в Лондоне
08.04.2025, 23:59 70
Футбол
Куртуа объяснил, почему пропустил три гола в матче Реала с Арсеналом
Куртуа объяснил, почему пропустил три гола в матче Реала с Арсеналом
09.04.2025, 08:24 6
Футбол
Эдди ХИРН: «Я не хочу видеть этот бой. Плохой соперник»
Эдди ХИРН: «Я не хочу видеть этот бой. Плохой соперник»
08.04.2025, 00:46
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем