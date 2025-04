В среду, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами ПСЖ и «Астон Вилла».

Местом проведения футбольного противостояния станет арена «Парк де Пренс», находящаяся в Париже.

За день до начала поединка болельщики обеих команд пересеклись на улице и устроили массовую драку. Кроме кулаков и ног, фанаты использовали даже стулья во время конфликта.

Планируется, что игра начнется в 22:00.

ВИДЕО. Фанаты ПСЖ и Астон Виллы устроили драку перед матчем ЛЧ

