ВИДЕО. Фанаты ПСЖ и Астон Виллы устроили драку перед матчем ЛЧ
Жители Парижа следили за конфликтом болельщиков
В среду, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами ПСЖ и «Астон Вилла».
Местом проведения футбольного противостояния станет арена «Парк де Пренс», находящаяся в Париже.
За день до начала поединка болельщики обеих команд пересеклись на улице и устроили массовую драку. Кроме кулаков и ног, фанаты использовали даже стулья во время конфликта.
Планируется, что игра начнется в 22:00.
ВИДЕО. Фанаты ПСЖ и Астон Виллы устроили драку перед матчем ЛЧ
PSG and Aston Villa fans getting into it last night. 👀 pic.twitter.com/IOLwqNyPEc— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) April 9, 2025
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