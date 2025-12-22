Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется российским полузащитником московского «Локомотива» Алексеем Батраковым, сообщает издание InsideTransfer.

По информации источника, 20-летний футболист оказался в центре внимания руководства парижан.

Напомним, в составе «ПСЖ» уже выступает один представитель государства-террориста – вратарь Матвей Сафонов. Интересно, что за парижан также играет украинский центральный защитник Илья Забарный.

Ранее сообщалось, что между Ильей Забарным и Матвеем Сафоновым есть непреодолимый раскол.