Забарный будет в шоке. ПСЖ хочет подписать еще одного россиянина
Парижский клуб интересуется Алексеем Батраковым
Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется российским полузащитником московского «Локомотива» Алексеем Батраковым, сообщает издание InsideTransfer.
По информации источника, 20-летний футболист оказался в центре внимания руководства парижан.
Напомним, в составе «ПСЖ» уже выступает один представитель государства-террориста – вратарь Матвей Сафонов. Интересно, что за парижан также играет украинский центральный защитник Илья Забарный.
Ранее сообщалось, что между Ильей Забарным и Матвеем Сафоновым есть непреодолимый раскол.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне не рассчитывают на Бленуце
Тренер доволен, что разрешено играть на искусственных полях