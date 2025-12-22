Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарный будет в шоке. ПСЖ хочет подписать еще одного россиянина
Франция
22 декабря 2025, 20:34 | Обновлено 22 декабря 2025, 20:35
2205
4

Забарный будет в шоке. ПСЖ хочет подписать еще одного россиянина

Парижский клуб интересуется Алексеем Батраковым

22 декабря 2025, 20:34 | Обновлено 22 декабря 2025, 20:35
2205
4 Comments
Забарный будет в шоке. ПСЖ хочет подписать еще одного россиянина
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский «Пари Сен-Жермен» интересуется российским полузащитником московского «Локомотива» Алексеем Батраковым, сообщает издание InsideTransfer.

По информации источника, 20-летний футболист оказался в центре внимания руководства парижан.

Напомним, в составе «ПСЖ» уже выступает один представитель государства-террориста – вратарь Матвей Сафонов. Интересно, что за парижан также играет украинский центральный защитник Илья Забарный.

Ранее сообщалось, что между Ильей Забарным и Матвеем Сафоновым есть непреодолимый раскол.

По теме:
Фабрицио Романо назвал первый зимний трансфер Реала. Соглашение достигнуто
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
Рома снизила цену на Довбика. Артем близок к переходу в клуб АПЛ
локомотив москва ПСЖ Илья Забарный Матвей Сафонов трансферы трансферы Лиги 1 чемпионат россии по футболу
Дмитрий Вус Источник
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо ищет юридические основания, чтобы указать футболисту на дверь
Футбол | 22 декабря 2025, 19:29 0
Динамо ищет юридические основания, чтобы указать футболисту на дверь
Динамо ищет юридические основания, чтобы указать футболисту на дверь

Киевляне не рассчитывают на Бленуце

Юрий ВЕРНИДУБ: «В Украине это запрещено, а в Азербайджане – можно»
Футбол | 22 декабря 2025, 05:02 0
Юрий ВЕРНИДУБ: «В Украине это запрещено, а в Азербайджане – можно»
Юрий ВЕРНИДУБ: «В Украине это запрещено, а в Азербайджане – можно»

Тренер доволен, что разрешено играть на искусственных полях

«Не вижу, чтобы это произошло». Забарному досталось во Франции
Футбол | 22.12.2025, 17:06
«Не вижу, чтобы это произошло». Забарному досталось во Франции
«Не вижу, чтобы это произошло». Забарному досталось во Франции
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
Футбол | 22.12.2025, 07:22
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
Йожеф САБО: «Этот украинец вырастет в классного игрока, его купит Реал»
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
Футбол | 22.12.2025, 07:53
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lesovij7
Всі хто думав що ПСЖ щось казали забарному про продаж сафонова це туфта, ПСЖ буде діяти так як їм треба і підписувати всіх кого заманеться, а Ілля теж не дурень відмовляться від такої пропозиції , на футбольному полі вони команда, поза ним все що завгодно
Ответить
+4
contr
Будуть танцювати разом в кокошніках ☝️🤮
Ответить
+3
Likarua
Zaba  де твій гонор, що в рота води набрав?
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
20.12.2025, 23:26 5
Футбол
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
22.12.2025, 15:39 37
Футбол
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
21.12.2025, 07:42 10
Футбол
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
Джошуа зажег после поединка с Полом. Досталось Фьюри и Усику
22.12.2025, 06:22
Бокс
Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
21.12.2025, 09:45 15
Футбол
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
22.12.2025, 08:59 1
Бокс
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
20.12.2025, 19:17 1
Футбол
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
21.12.2025, 17:11 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем