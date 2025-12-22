Другие новости22 декабря 2025, 21:44 | Обновлено 22 декабря 2025, 21:45
ПСЖ установил рекорд календарного года в топ-5 лигах по матчам с 4+ голами
Вспомним все матчи парижской команды в 2025 году, в которых она забила не менее 4 голов
ПСЖ стал рекордсменом топ-5 европейских чемпионатов в 2025 году по количеству матчей с 4+ голами во всех турнирах.
Парижане имеют в своем активе 22 подобных поединка, что на 3 больше, чем у Барселоны (19), и на 5 больше, чем у Баварии (17).
Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством матчей с 4+ голами во всех турнирах в 2025 году
- 22 – ПСЖ
- 19 – Барселона
- 17 – Бавария
- 11 – Марсель
- 11 – Манчестер Сити
- 10 – Атлетико
- 9 – Штутгарт
- 9 – Боруссия Дортмунд
- 8 – Айнтрахт
- 7 – Вильярреал
Вспомним все 22 матча ПСЖ в 2025 году с 4+ голами:
- Кубок Франции, Фонтене – ПСЖ – 0:4
- Лига 1, ПСЖ – Ренн – 5:0
- Лига чемпионов, ПСЖ – Тоттенхэм Хотспур – 5:3
- Лига чемпионов, Байер – ПСЖ – 2:7
- Лига чемпионов, ПСЖ – Аталанта – 4:0
- Лига 1, Тулуза – ПСЖ – 3:6
- Клубный чемпионат мира, ПСЖ – Реал – 4:0
- Клубный чемпионат мира, ПСЖ – Интер Майами – 4:0
- Клубный чемпионат мира, ПСЖ – Атлетико – 4:0
- Лига чемпионов, ПСЖ – Интер – 5:0
- Лига 1, Монпелье – ПСЖ – 1:4
- Кубок Франции, Дюнкерк – ПСЖ – 2:4
- Лига 1, Сент-Этьен – ПСЖ – 1:6
- Лига 1, Ренн – ПСЖ – 1:4
- Лига 1, ПСЖ – Лилль – 4:1
- Кубок Франции, Стад Бриошен – ПСЖ – 0:7
- Лига чемпионов, ПСЖ – Брест – 7:0
- Лига 1, ПСЖ – Монако – 4:1
- Лига 1, Брест – ПСЖ – 2:5
- Лига чемпионов, Штутгарт – ПСЖ – 1:4
- Лига чемпионов, ПСЖ – Манчестер Сити – 4:2
- Кубок Франции, Эспал – ПСЖ – 2:4
