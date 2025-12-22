Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ установил рекорд календарного года в топ-5 лигах по матчам с 4+ голами
Другие новости
22 декабря 2025, 21:44 | Обновлено 22 декабря 2025, 21:45
148
0

ПСЖ установил рекорд календарного года в топ-5 лигах по матчам с 4+ голами

Вспомним все матчи парижской команды в 2025 году, в которых она забила не менее 4 голов

22 декабря 2025, 21:44 | Обновлено 22 декабря 2025, 21:45
148
0
ПСЖ установил рекорд календарного года в топ-5 лигах по матчам с 4+ голами
Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ стал рекордсменом топ-5 европейских чемпионатов в 2025 году по количеству матчей с 4+ голами во всех турнирах.

Парижане имеют в своем активе 22 подобных поединка, что на 3 больше, чем у Барселоны (19), и на 5 больше, чем у Баварии (17).

Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством матчей с 4+ голами во всех турнирах в 2025 году

  • 22 – ПСЖ
  • 19 – Барселона
  • 17 – Бавария
  • 11 – Марсель
  • 11 – Манчестер Сити
  • 10 – Атлетико
  • 9 – Штутгарт
  • 9 – Боруссия Дортмунд
  • 8 – Айнтрахт
  • 7 – Вильярреал

Вспомним все 22 матча ПСЖ в 2025 году с 4+ голами:

  • Кубок Франции, Фонтене – ПСЖ – 0:4
  • Лига 1, ПСЖ – Ренн – 5:0
  • Лига чемпионов, ПСЖ – Тоттенхэм Хотспур – 5:3
  • Лига чемпионов, Байер – ПСЖ – 2:7
  • Лига чемпионов, ПСЖ – Аталанта – 4:0
  • Лига 1, Тулуза – ПСЖ – 3:6
  • Клубный чемпионат мира, ПСЖ – Реал – 4:0
  • Клубный чемпионат мира, ПСЖ – Интер Майами – 4:0
  • Клубный чемпионат мира, ПСЖ – Атлетико – 4:0
  • Лига чемпионов, ПСЖ – Интер – 5:0
  • Лига 1, Монпелье – ПСЖ – 1:4
  • Кубок Франции, Дюнкерк – ПСЖ – 2:4
  • Лига 1, Сент-Этьен – ПСЖ – 1:6
  • Лига 1, Ренн – ПСЖ – 1:4
  • Лига 1, ПСЖ – Лилль – 4:1
  • Кубок Франции, Стад Бриошен – ПСЖ – 0:7
  • Лига чемпионов, ПСЖ – Брест – 7:0
  • Лига 1, ПСЖ – Монако – 4:1
  • Лига 1, Брест – ПСЖ – 2:5
  • Лига чемпионов, Штутгарт – ПСЖ – 1:4
  • Лига чемпионов, ПСЖ – Манчестер Сити – 4:2
  • Кубок Франции, Эспал – ПСЖ – 2:4
По теме:
ФОТО. Рэшфорд впервые засветился со своей девушкой в Барселоне
Забарный будет в шоке. ПСЖ хочет подписать еще одного россиянина
ОФИЦИАЛЬНО. Рафинья завершил профессиональную карьеру
статистика ПСЖ Барселона Бавария чемпионат Франции по футболу Лига чемпионов Лига 1 (Франция)
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома снизила цену на Довбика. Артем близок к переходу в клуб АПЛ
Футбол | 22 декабря 2025, 19:37 9
Рома снизила цену на Довбика. Артем близок к переходу в клуб АПЛ
Рома снизила цену на Довбика. Артем близок к переходу в клуб АПЛ

Украинский форвард продолжит карьеру в Англии

«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
Футбол | 22 декабря 2025, 07:53 1
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб

Андрей Николаевич в шутливой форме согласился перейти в «Чернигов»

Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Футбол | 22.12.2025, 05:22
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
Бокс | 22.12.2025, 08:59
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
«Усик – мелкий, но...» Леннокс Льюис выступил с заявлением об украинце
ВИДЕО. Самая сексуальная футболистка мира впечатлила своими скиллами
Футбол | 22.12.2025, 22:36
ВИДЕО. Самая сексуальная футболистка мира впечатлила своими скиллами
ВИДЕО. Самая сексуальная футболистка мира впечатлила своими скиллами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
22.12.2025, 08:45 6
Бокс
Женская сборная заняла второе место в эстафете на Юниорском Кубке IBU
Женская сборная заняла второе место в эстафете на Юниорском Кубке IBU
21.12.2025, 13:42 5
Биатлон
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
21.12.2025, 16:05 5
Футбол
Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
21.12.2025, 09:45 15
Футбол
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
Джошуа после жесткого нокаута показал свое истинное отношение к Украине
22.12.2025, 03:44 1
Бокс
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
21.12.2025, 09:45 6
Футбол
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
21.12.2025, 07:42 10
Футбол
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
21.12.2025, 17:11 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем