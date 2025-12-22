ПСЖ установил рекорд календарного года в топ-5 лигах по матчам с 4+ голами

ПСЖ стал рекордсменом топ-5 европейских чемпионатов в 2025 году по количеству матчей с 4+ голами во всех турнирах.

Парижане имеют в своем активе 22 подобных поединка, что на 3 больше, чем у Барселоны (19), и на 5 больше, чем у Баварии (17).

Команды топ-5 европейских чемпионатов с наибольшим количеством матчей с 4+ голами во всех турнирах в 2025 году

22 – ПСЖ

19 – Барселона

17 – Бавария

11 – Марсель

11 – Манчестер Сити

10 – Атлетико

9 – Штутгарт

9 – Боруссия Дортмунд

8 – Айнтрахт

7 – Вильярреал

Вспомним все 22 матча ПСЖ в 2025 году с 4+ голами: