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Молодежные турниры
09 апреля 2025, 15:24 |
478
1

Заря U-19 получила техническое поражение из-за матча с киевским Динамо

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) объявил о своем решении

09 апреля 2025, 15:24 |
478
1
Заря U-19 получила техническое поражение из-за матча с киевским Динамо
ФК Заря Луганск

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение о матче чемпионата Украины по футболу среди команд U-19.

Напомним, 10 марта луганская «Заря» не смогла сыграть против киевского «Динамо» на выезде в поединке 21-го тура – в составе гостей прибыло всего пять футболистов.

«Рассмотрев материалы по матчу 21-го тура чемпионата Украины U-19 состоявшегося 10.03.2025 ФК «Динамо» (Киев) – ФК «Заря» (Луганск), КДК УАФ засчитал луганскому клубу техническое поражение со счетом 0:3 (за несоблюдение регламентных норм, а именно относительно необходимого для начала матча количества футболистов)», – сообщили на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

Благодаря этому решению киевский клуб наберет 62 балла и выйдет на первое место в чемпионате (у «Шахтера» – 61). «Заря» занимает девятую позицию, в активе клуба – 28 очков.

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Заря Луганск U-19 Динамо Киев U-19 Динамо - Заря чемпионат Украины по футболу U-19 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Заря Луганск КДК УАФ техническое поражение
Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 1
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avk2307
Коли Шахтар обіграв Верес і ситуативно вийшов на перше місце , спорт.юа відразу це написав жирним шріфтом в заголовку.
А коли Динамо вийшло на перше місце завдяки зарахованій Зорі поразці то спорт.юа в заголовок цього не додає...
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