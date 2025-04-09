Заря U-19 получила техническое поражение из-за матча с киевским Динамо

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение о матче чемпионата Украины по футболу среди команд U-19.

Напомним, 10 марта луганская «Заря» не смогла сыграть против киевского «Динамо» на выезде в поединке 21-го тура – в составе гостей прибыло всего пять футболистов.

«Рассмотрев материалы по матчу 21-го тура чемпионата Украины U-19 состоявшегося 10.03.2025 ФК «Динамо» (Киев) – ФК «Заря» (Луганск), КДК УАФ засчитал луганскому клубу техническое поражение со счетом 0:3 (за несоблюдение регламентных норм, а именно относительно необходимого для начала матча количества футболистов)», – сообщили на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

Благодаря этому решению киевский клуб наберет 62 балла и выйдет на первое место в чемпионате (у «Шахтера» – 61). «Заря» занимает девятую позицию, в активе клуба – 28 очков.