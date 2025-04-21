Барселона определилась с первым летним трансфером. На эту звезду ждут все
Каталонцы рассчитывают приобрести Нико Уильямс
Каталонская «Барселона» запланировала громкий трансфер на лето 2025 года.
По информации испанских СМИ, каталонцы определили трансфер испанского вингера Нико Уильямса приоритетным. Каталонцы планируют начать трансферное окно с перехода Уильямса и готовы предложить за испанца «Атлетику» 65 миллионов евро.
В этом сезоне на клубном уровне Нико Уильямс провел 41 матч, забил 10 голов и отметился 7 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Нико Уильямсом интересуется мадридский «Реал».
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