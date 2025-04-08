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Сборная УКРАИНЫ
08 апреля 2025, 19:48 |
267
0

Чехия (ж) – Украина (ж). Видео голов и обзор матча (обновляется)

Украинки могут завоевать досрочно путевку в дивизион А

08 апреля 2025, 19:48 |
267
0
Чехия (ж) – Украина (ж). Видео голов и обзор матча (обновляется)
УАФ

8 апреля женская сборная Украины встречается со сборной Чехии в матче 4-го тура Лиги наций.

Начало матча было за чешской сборной. Уже на четвертой минуте Свиткова открыла счет в матче.

Далее украинки завладели инициативой и на 19-й минуте сравняли счет. Пенальти реализовала Петрик.

Второй тайм подопечные Владимира Пятенко начали активно.

Лига наций. Группа В4. 4-й тур.

Чехия – Украина – 1:1 (идет второй тайм)

Голы: Свиткова (4) - Петрик (19, пенальти)

Предупреждения: Кгирова (27)

По теме:
ВИДЕО. Петрик реализовала пенальти и сравняла счет в матче с Чехией
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Стал известен состав женской сборной Украины на матч с Чехией
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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