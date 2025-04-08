Чехия (ж) – Украина (ж). Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украинки могут завоевать досрочно путевку в дивизион А
8 апреля женская сборная Украины встречается со сборной Чехии в матче 4-го тура Лиги наций.
Начало матча было за чешской сборной. Уже на четвертой минуте Свиткова открыла счет в матче.
Далее украинки завладели инициативой и на 19-й минуте сравняли счет. Пенальти реализовала Петрик.
Второй тайм подопечные Владимира Пятенко начали активно.
Лига наций. Группа В4. 4-й тур.
Чехия – Украина – 1:1 (идет второй тайм)
Голы: Свиткова (4) - Петрик (19, пенальти)
Предупреждения: Кгирова (27)
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