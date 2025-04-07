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Бразилия
07 апреля 2025, 21:12 | Обновлено 07 апреля 2025, 21:22
207
0

Стоять на мяче запрещено. Депай вынудил ввести новое правило в Бразилии

Инцидент случился в матче Кубка Паулиста между Коринтиансом и Палмейрасом

07 апреля 2025, 21:12 | Обновлено 07 апреля 2025, 21:22
207
0
Стоять на мяче запрещено. Депай вынудил ввести новое правило в Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мемфис Депай

Федерация футбола Бразилии (CBF) ввела новое правило: отныне игроки, которые будут стоять на мяче во время матча, будут получать желтую карточку. Такое решение приняли после инцидента в финале Кубка Паулиста между «Коринтиансом» и «Палмейрасом».

В конце марта эти команды встретились в двухматчевом финале. Первая игра завершилась победой «Коринтианса» со счетом 1:0, а повторный матч закончился нулевой ничьей (0:0). На 90-й минуте второго поединка нападающий «Коринтианса» Мемфис Депай встал на мяч перед соперниками, чем спровоцировал стычку между игроками и задержку игры на несколько минут.

После этого инцидента CBF официально запретила такой финт. В заявлении федерации сказано: «КОНМЕБОЛ сообщила о необходимости соблюдения технических и дисциплинарных мер, в частности выполнения непрямого штрафного удара и вынесения желтой карточки, когда спортсмен совершает это действие».

Первые наказания по новому правилу уже зафиксированы: желтые карточки за стояние на мяче были показаны во время матча чемпионата Южной Америки U-17 между Боливией и Бразилией.

На нововведение отреагировал сам Мемфис Депай, который и стал центральной фигурой скандала. Нидерландский форвард заявил:

«Я действительно поехал в Бразилию, чтобы тоже лично почувствовать красивую игру, но теперь CBF объявила, что ни один игрок не может стоять на мяче, иначе получит желтую карточку. Это решили после того, как я немного постоял на мяче в финале Кубка Паулиста. Не то, чтобы это был такой важный элемент в футболе, но я не вижу здесь проблемы.

Бразильский футбол развивается и заслуживает мирового внимания! Здесь так много талантов. Радость и страсть в том, как мы самовыражаемся на поле, не должны ограничиваться. Так что мне действительно интересно, как выглядит руководство CBF. Кто решает будущее этой прекрасной футбольной страны? Давайте сосредоточимся на тех правилах, которые могут улучшить спорт, и на бизнес-стороне футбола, которая приносит пользу клубам, фанатам и игрокам, а не на этих глупых заявлениях».

Позицию Депая поддержал Неймар, который написал в Instagram: «Футбол становится все скучнее».

Мемфис Депай – 31-летний нападающий «Коринтианса» и сборной Нидерландов. На клубном уровне он также выступал за ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Лион», «Барселону» и «Атлетико». Больше всего матчей провел за «Лион» — 178, забив 76 голов. За сборную Нидерландов Депай дебютировал в 2013 году, на его счету – 100 матчей и 47 голов.

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Коринтианс Палмейрас чемпионат Бразилии по футболу Мемфис Депай правила футбола курьезы выбор редакции Неймар предупреждение (желтая карточка) скандал драка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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