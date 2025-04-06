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Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 17:06 | Обновлено 06 апреля 2025, 17:42
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Куан Элиас в основе. Обнародованы стартовые составы на матч Шахтер – Верес

Поединок 23-го тура УПЛ 2024/25 начнется 6 апреля в 18:00 по Киеву

06 апреля 2025, 17:06 | Обновлено 06 апреля 2025, 17:42
772
0
Куан Элиас в основе. Обнародованы стартовые составы на матч Шахтер – Верес
ФК Шахтер

6 апреля состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между командами Шахтер и Верес.

Поединок пройдет на стадионе «Левый Берег» в Киеве. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Марино Пушич и Олег Шандрук назвали стартовые составы своих коллективов.

19-летний бразильский форвард горняков Куан Элиас впервые попал в старт команды.

В первом круге первенства страны Верес и Шахтер расписали ничью со счетом 1:1.

Стартовые составы на матч Шахтер – Верес

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Кауан Элиас Шахтер Донецк Верес Ровно Шахтер - Верес стартовые составы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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