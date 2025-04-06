Куан Элиас в основе. Обнародованы стартовые составы на матч Шахтер – Верес
Поединок 23-го тура УПЛ 2024/25 начнется 6 апреля в 18:00 по Киеву
6 апреля состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между командами Шахтер и Верес.
Поединок пройдет на стадионе «Левый Берег» в Киеве. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
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Марино Пушич и Олег Шандрук назвали стартовые составы своих коллективов.
19-летний бразильский форвард горняков Куан Элиас впервые попал в старт команды.
В первом круге первенства страны Верес и Шахтер расписали ничью со счетом 1:1.
Стартовые составы на матч Шахтер – Верес
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