Шахтер Донецк

6 апреля состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между командами Шахтер и Верес.

Поединок пройдет на стадионе «Левый Берег» в Киеве. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

В таблице чемпионата Украины коллектив Марино Пушича идет третьим с 44 очками. Выше горняков находятся только Александрия (50) и Динамо (54).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Олега Шандрука располагаются на восьмом месте с 29 пунктами.

В первом круге первенства страны Верес и Шахтер расписали ничью со счетом 1:1.

Шахтер – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Sport.ua также проведет текстовую трансляцию противостояния.

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