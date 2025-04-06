Шахтер Донецк

Шахтер – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 23-го тура УПЛ 2024/24 6 апреля в 18:00 по Киеву
6 апреля состоится матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между командами Шахтер и Верес.
Поединок пройдет на стадионе «Левый Берег» в Киеве. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
В таблице чемпионата Украины коллектив Марино Пушича идет третьим с 44 очками. Выше горняков находятся только Александрия (50) и Динамо (54).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Подопечные Олега Шандрука располагаются на восьмом месте с 29 пунктами.
В первом круге первенства страны Верес и Шахтер расписали ничью со счетом 1:1.
Шахтер – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Sport.ua также проведет текстовую трансляцию противостояния.
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