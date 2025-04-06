Шахтер Донецк

В воскресенье, 6 апреля, в Киеве на стадионе «Левый Берег» состоится матч двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и ровенский «Верес». Стартовый свисток рефери Дениса Шурмана из Киевской области прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Шахтер



После очередной потери очков по итогу матчу против львовский «Карпат» (0:0) главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич выдал достаточно неприятный, как оказалось, для многих тезис, что его команда в текущем сезоне не готова бороться за чемпионский титул. Впрочем, а к какому еще выводу должен подталкивать отрыв киевского «Динамо» от «горняков» в десять очков, который за почти два месяца так и не уменьшился ни на один балл по состоянию на сегодняшний день?

Но после мартовской международной паузы «Шахтер» сумел обыграть «Оболонь» в достаточно тяжелом поединке (2:0), и Пушич, как ни странно, вернулся к тезису, что еще не все потеряно для его команды. Оно-то, на самом деле, правда, но только с точки зрения простой арифметики. До конца кампании остается всего ничего – каких-то восемь туров и девять матчей соответственно, включая второй тайм против «Кривбасса», для «горняков», поэтому, как и ранее, хозяевами положения они точно не являются.

Впрочем, «оранжево-черные» все равно рассчитывают выиграть каждый матч, и на этот раз они будут делать шаг к своей цели на фоне очевидной усталости от овертаймов в Александрии в четвертьфинальном поединке за Кубок Украины против местной команды (1:0). Благо, на этот раз о логистике позаботились наперед, и команде Пушича не пришлось преодолевать в два раза больший путь до Львова, тогда как стадион «Левого Берега» и в эти выходные не останется без посетителей. На все еще действующего чемпиона страны точно придут посмотреть, а он, как мы видим, в победном тонусе.

Верес



И если мы уже упомянули об овертаймах посреди недели для «Шахтера», то не отметить тот же самый фактор и для ровенского «Вереса» было бы попросту несправедливо. Но коллектив Олега Шандрука, в отличии от «горняков», свою дуэль проиграл житомирскому «Полесью» (0:1), о чем может поделиться со своими соперниками в предстоящей встрече – жребий отправил «волков» в полуфинале как раз к команде Марино Пушича.

Вдобавок ко всему прочему, у «красно-черных» таким образом было на несколько часов меньше как на дорогу до столицы, так и на банальное восстановление. И ведь их кадровые ресурсы и близко не стоят в сравнении с возможностями ротации «Шахтера». Даже если Шандрук рискнет выставить уже привычный стартовый состав, то надолго ли хватит сил его подопечным, и не увидим ли мы повторение истории «Александрии», которой попросту не хватило на овертаймы интенсивного футбола против дончан? Впрочем, в чемпионате регламентом не предусмотрено расширение игрового времени в таком формате.

Борется ли в этом сезоне «Верес» за еврокубки? Очевидно, что нет. Хочет ли избежать даже малейшего приближения к зоне переходных матчей? Очевидно, что да. Как и любой клуб из середины турнирной таблицы. Находится ли команда Шандрука в оптимальном игровом тонусе? После разгрома «Полесья» в дерби в чемпионате (5:1), все дружно утверждали, что да. Но где-то этот оптимизм подевался после поражения без шансов от «Левого Берега» (0:2) и «сухой» ничьей против «Ингульца» (0:0). Это дает нам понять, что «красно-черные» все еще строят свою игровую модель и точно сыграют в предстоящем матче «вторым номером». В первом круге это сработало (1:1), но там и родные стены помогли.

История встреч



Футбольные пути «Шахтера» и «Вереса» ранее пересекались 18 раз в рамках Премьер-лиги и Кубка Украины. Наблюдается полное преимущество по количеству побед со стороны дончан – 14 матчей, против одного у ровенчан, и одна игра завершилась вничью. Разница голов – 37:9, в пользу «Шахтера». В первом круге текущей кампании «красно-черные» отобрали очки у «горняков» на своем поле в матче с голами Дмитрия Клеца и Георгия Судакова на ровенском «Авангарде» (1:1).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 38-летний Денис Шурман из Киевской области, который на своем счету имеет уже 69 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Владимир Высоцкий и Александр Корнийко, а резервным арбитром отработает Дмитрий Евтухов. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Александром Афанасьевым и Владимиром Новохатним. У Шурмана есть опыт проведения матчей с участием «Шахтера» – 14 побед, 1 ничья, тогда как с «Вересом» он пересекался 11 раз – 3 победы, 2 ничьих и 6 поражений.

Ориентировочные составы



«Шахтер»: Д. Ризнык – Азарови, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Судаков, Марлон, Бондаренко – Кевин, Элиас, Алиссон.

«Верес»: Кожухарь – Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Куция – Кучеров, Харатин – Дахновский, Луан – Степанюк, Годя.

Прогноз Sport.ua Шахтер Донецк Верес Обе команды забьют (да) 2.49 Сделать ставку

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