Сначала помучались, а потом разгромили. Шахтер разобрался с Вересом

Воскресную программу 23-го тура Украинской Премьер-лиги закрывало противостояние между донецким «Шахтером» и ровенским «Вересом». «Горняки» подошли к этому матчу в хорошем настроении: в прошлом туре они обыграли «Оболонь», а затем одержали непростую победу над «Александрией» в 1/4 финала Кубка Украины. Ровенчане после зимнего перерыва в пяти матчах набрали десять очков, что позволило им отдалиться от опасной зоны, где команды ведут борьбу за сохранение прописки в УПЛ. Немного подпортило настроение «красно-черным» поражение «Полесью», которое оставило «Верес» за бортом кубкового турнира.

Гости довольно смело начали поединок. Они больше владели мячом и совершили несколько перспективных подходов к штрафной «Шахтера». Особенно заставили понервничать поклонников «оранжево-черных» удары Степанюка и Дахновского, после которых мяч пролетал над перекладиной.

Такой рисунок игры наблюдался в первую десятиминутку, после чего уже «горняки» завладели преимуществом. Судаков и Кевин нестандартными действиями пытались обострить ситуацию у штрафной «Вереса». И опасные моменты у ворот ровенской команды не заставили себя долго ждать. Но ударам Судакова и Элиаса немного не хватило точности, как и удару Бондаренко, который целился в дальний угол.

Ровенчане выстроили компактную защитную линию, не забывая организовывать быстрые контратаки. Одна из них перед перерывом завершилась ударом Клеца, с которым в падении справился Ризнык.

В начале второго тайма футболисты донецкой команды старались оказывать давление на оборону «Вереса», но ровенчане продолжали слаженно действовать по намеченному их тренерским штабом сценарию. И все же, «горняки» сумели найти свободные зоны у штрафной соперников. Сначала Кевин немного не попал в ворота, а затем он же метров с десяти не оставил шансов голкиперу.

Пропустив гол, ровенчане сразу большими силами пошли в атаку и завладели преимуществом. Несколько минут «красно-черные» не выпускали «оранжево-черных» со своей половины поля. Был близок к успеху Дахновский, который от линии штрафной направлял мяч в угол, но на пути футбольного снаряда оказалась голова Матвиенко. Еще одним смелым шагом от тренерского штаба «Вереса» стал выход на поле 17-летнего форварда Выдрича, который дебютировал за ровенскую команду.

Подопечные Марино Пушича ответили долгим контролем мяча, пытаясь сбить атакующий порыв гостей. Ровенчане активно прессинговали, но «горняки» грамотно с этим справлялись. А в конце поединка Судаков замкнул прострел Винисиуса, сняв вопросы о победителе противостояния. Точку в матче поставил Траоре, которому ассистировал все тот же Винисиус.

«Шахтер» одержал победу и в следующем туре проведет гостевой поединок против ЛНЗ. «Верес» через неделю встретится с «Зарей».

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Шахтер» – «Верес» – 3:0

Гол: Кевин (59), Судаков (87), Траоре (90)

Предупреждения: Клец (53), Гончаренко (78)

«Шахтер»: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Грам, Винисиус, Марлон, Бондаренко (Назарина, 80), Судаков (Глущенко, 94), Кевин (Траоре, 80), Элиас (Эгиналду, 64), Алиссон (Педриньо, 46)

«Верес»: Кожухарь, Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Е.Шевченко, Клец, Харатин (Кучеров, 71), Луан, Дахновский (Годя, 71), Степанюк, Гайдучик (Выдрич, 81)

Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)

Стадион «Арена Левый Берег» (Киевская область)

ШАХТЕР – ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА