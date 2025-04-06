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Премьер-лига
Шахтер Донецк
06.04.2025 18:00 – FT 3 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 19:54 | Обновлено 06 апреля 2025, 20:45
1582
35

Сначала помучались, а потом разгромили. Шахтер разобрался с Вересом

Донецкая команда забила три гола во втором тайме

06 апреля 2025, 19:54 | Обновлено 06 апреля 2025, 20:45
1582
35
Сначала помучались, а потом разгромили. Шахтер разобрался с Вересом
УПЛ

Воскресную программу 23-го тура Украинской Премьер-лиги закрывало противостояние между донецким «Шахтером» и ровенским «Вересом». «Горняки» подошли к этому матчу в хорошем настроении: в прошлом туре они обыграли «Оболонь», а затем одержали непростую победу над «Александрией» в 1/4 финала Кубка Украины. Ровенчане после зимнего перерыва в пяти матчах набрали десять очков, что позволило им отдалиться от опасной зоны, где команды ведут борьбу за сохранение прописки в УПЛ. Немного подпортило настроение «красно-черным» поражение «Полесью», которое оставило «Верес» за бортом кубкового турнира.

Гости довольно смело начали поединок. Они больше владели мячом и совершили несколько перспективных подходов к штрафной «Шахтера». Особенно заставили понервничать поклонников «оранжево-черных» удары Степанюка и Дахновского, после которых мяч пролетал над перекладиной.

Такой рисунок игры наблюдался в первую десятиминутку, после чего уже «горняки» завладели преимуществом. Судаков и Кевин нестандартными действиями пытались обострить ситуацию у штрафной «Вереса». И опасные моменты у ворот ровенской команды не заставили себя долго ждать. Но ударам Судакова и Элиаса немного не хватило точности, как и удару Бондаренко, который целился в дальний угол.

Ровенчане выстроили компактную защитную линию, не забывая организовывать быстрые контратаки. Одна из них перед перерывом завершилась ударом Клеца, с которым в падении справился Ризнык.

В начале второго тайма футболисты донецкой команды старались оказывать давление на оборону «Вереса», но ровенчане продолжали слаженно действовать по намеченному их тренерским штабом сценарию. И все же, «горняки» сумели найти свободные зоны у штрафной соперников. Сначала Кевин немного не попал в ворота, а затем он же метров с десяти не оставил шансов голкиперу.

Пропустив гол, ровенчане сразу большими силами пошли в атаку и завладели преимуществом. Несколько минут «красно-черные» не выпускали «оранжево-черных» со своей половины поля. Был близок к успеху Дахновский, который от линии штрафной направлял мяч в угол, но на пути футбольного снаряда оказалась голова Матвиенко. Еще одним смелым шагом от тренерского штаба «Вереса» стал выход на поле 17-летнего форварда Выдрича, который дебютировал за ровенскую команду.

Подопечные Марино Пушича ответили долгим контролем мяча, пытаясь сбить атакующий порыв гостей. Ровенчане активно прессинговали, но «горняки» грамотно с этим справлялись. А в конце поединка Судаков замкнул прострел Винисиуса, сняв вопросы о победителе противостояния. Точку в матче поставил Траоре, которому ассистировал все тот же Винисиус.

«Шахтер» одержал победу и в следующем туре проведет гостевой поединок против ЛНЗ. «Верес» через неделю встретится с «Зарей».

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Шахтер» – «Верес» – 3:0

Гол: Кевин (59), Судаков (87), Траоре (90)

Предупреждения: Клец (53), Гончаренко (78)

«Шахтер»: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Грам, Винисиус, Марлон, Бондаренко (Назарина, 80), Судаков (Глущенко, 94), Кевин (Траоре, 80), Элиас (Эгиналду, 64), Алиссон (Педриньо, 46)

«Верес»: Кожухарь, Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Е.Шевченко, Клец, Харатин (Кучеров, 71), Луан, Дахновский (Годя, 71), Степанюк, Гайдучик (Выдрич, 81)

Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)

Стадион «Арена Левый Берег» (Киевская область)

ШАХТЕР – ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 35
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Олег Мандрівник
В который раз середняковая команда тупо не может все 90 минут играть в темпе ШД, тупо физухи не хватает 🤔
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+5
Boodya
Короче, тут вже бронзу ніхто в Шахтаря не відбере.
Вітаю гірників з 3-м місцем💪
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Лига
Выиграли на изи чемпионы   , ну игры как не было с пушичем так и нет у команды  . Первый тайм вообще позорно играли. Кевин топчик конечно! Всех болельщиков Шахтёра с победой . Жаль что шансов на очередное чемпионство почти уже нет
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+1
Показать Скрыть 4 ответа
Серж
У шлюхтарей такой экстаз, как будто у них плюс 10, а не минус 10 
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Frank Piter
В первом тайме Вереск что-то там пытался показать, а во втором был деклассирован. 
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0
_9Quantum19_
Мої вітання вболівальникам ФК "Шахтар". До приємного (перемоги "Металіста" у харківському дербі) додалась ще одна приємна новина, а саме перемога "гірників" у матчі з рівнянами. 
"Вересу" респект за гру. Якщо такий "Верес" колись гратиме у єврокубках, то я не проти. 
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0
Pavel_i_C0
Величезне свято для житєлєй Бамбаса сьогодні організували чорні.... Ще й біла пляма, на прізвисько Сундуков забила)))
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
⚒️ВитаЛЁК Донецкий УгоЛЁК◼️◼️◼️
🎇🎉🎉🎉
Теперь, в этот апрельский вечер - и наш любимец Мурлыка рад❗ И мы рады❗ Если б только не такой отрыв...😢
Но будем верить в лучшее!
А сегодня просто поиграем с Мурлыкой!
👇
ЗА ВОРОГІВ - ми хоч й вболіваємо❗
Та після матчів - РАЗОМ ГРАЄМО❗
Хоч вболіваю за 🧡🖤кротів -
Та хочу котик - щоб муркотів❗😸
І те що він є фанатом динами -
Не стане завадою дружбі між нами! 😸❤️ 😊
Ответить
-2
Gorlitsa
Ліплять з гімна пулю і радіють з гаманця Ахметова, угольки сліпі ...!
Ответить
-3
_9Quantum19_
Рівнянам ще працювати і працювати. Тієї гри, що вони продемонстрували, може не вистачити навіть на кваліфікацію до ЛК. А їм цілком до снаги туди потрапити.
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-3
⚒️ВитаЛЁК Донецкий УгоЛЁК◼️◼️◼️
На каждой ветке Шахтаря! ⚒️
Они всё минусят втихаря! ⛔
Но минус - лишь маркер досады!
И знак верный, что Шахтёр❗🧡🖤
Всем носы вам вновь утёр❗👍 😊
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-3
Показать Скрыть 1 ответ
⚒️ВитаЛЁК Донецкий УгоЛЁК◼️◼️◼️
Мінусять динамо-боти -
Наш кожен коментар❗
Багато в них роботи -
БО ПЕРЕМІГ ШАХТАР❗⚽⚽⚽
✅ 🎉🎉🎉🥳🥳🥳 🧡🖤 😊
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-3
Отаман
Гундяївці суркіса та медведчука, знову сруть під себе на гілці найтитулованішого клуба незалежної України донецького Шахтаря 
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-4
Показать Скрыть 3 ответа
Фанькин кот
Даже если в этом сезоне родному Шахтёру не повезёт защитить чемпионский титул, я хочу, чтобы чемпионом стала команда-открытие , а именно Александрия. Для этого нужно не так уж много: горняки должны победить дынамку суркисову с любым счётом, и она же должна сыграть вничью ещё с кем-то. А Александрия пусть побеждает во всех оставшихся матчах. 
Удачи команде Русика Ротаня!
P.S.: А Кевин мне нравится всё больше и больше. Классное приобретение!
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-5
Показать Скрыть 5 ответов
Отаман
Дуже добре 
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-5
⚒️ВитаЛЁК Донецкий УгоЛЁК◼️◼️◼️
🎇🎉🎉🎉🥳
Розгромна перемога - і Чемпіонство ігрового дня в Українській Прем'єр лізі! ⚽🇺🇦 😊
🥇🥇🥇Шахтар🧡🖤 - Чемпіон дня, набрав також 3 очки, як Сашка і ДК, але випередив головних конкурентів за різницею м'ячів - утричі і в півтора рази відповідно! 😊
👏👏👏
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-8
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