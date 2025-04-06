Сначала помучались, а потом разгромили. Шахтер разобрался с Вересом
Донецкая команда забила три гола во втором тайме
Воскресную программу 23-го тура Украинской Премьер-лиги закрывало противостояние между донецким «Шахтером» и ровенским «Вересом». «Горняки» подошли к этому матчу в хорошем настроении: в прошлом туре они обыграли «Оболонь», а затем одержали непростую победу над «Александрией» в 1/4 финала Кубка Украины. Ровенчане после зимнего перерыва в пяти матчах набрали десять очков, что позволило им отдалиться от опасной зоны, где команды ведут борьбу за сохранение прописки в УПЛ. Немного подпортило настроение «красно-черным» поражение «Полесью», которое оставило «Верес» за бортом кубкового турнира.
Гости довольно смело начали поединок. Они больше владели мячом и совершили несколько перспективных подходов к штрафной «Шахтера». Особенно заставили понервничать поклонников «оранжево-черных» удары Степанюка и Дахновского, после которых мяч пролетал над перекладиной.
Такой рисунок игры наблюдался в первую десятиминутку, после чего уже «горняки» завладели преимуществом. Судаков и Кевин нестандартными действиями пытались обострить ситуацию у штрафной «Вереса». И опасные моменты у ворот ровенской команды не заставили себя долго ждать. Но ударам Судакова и Элиаса немного не хватило точности, как и удару Бондаренко, который целился в дальний угол.
Ровенчане выстроили компактную защитную линию, не забывая организовывать быстрые контратаки. Одна из них перед перерывом завершилась ударом Клеца, с которым в падении справился Ризнык.
В начале второго тайма футболисты донецкой команды старались оказывать давление на оборону «Вереса», но ровенчане продолжали слаженно действовать по намеченному их тренерским штабом сценарию. И все же, «горняки» сумели найти свободные зоны у штрафной соперников. Сначала Кевин немного не попал в ворота, а затем он же метров с десяти не оставил шансов голкиперу.
Пропустив гол, ровенчане сразу большими силами пошли в атаку и завладели преимуществом. Несколько минут «красно-черные» не выпускали «оранжево-черных» со своей половины поля. Был близок к успеху Дахновский, который от линии штрафной направлял мяч в угол, но на пути футбольного снаряда оказалась голова Матвиенко. Еще одним смелым шагом от тренерского штаба «Вереса» стал выход на поле 17-летнего форварда Выдрича, который дебютировал за ровенскую команду.
Подопечные Марино Пушича ответили долгим контролем мяча, пытаясь сбить атакующий порыв гостей. Ровенчане активно прессинговали, но «горняки» грамотно с этим справлялись. А в конце поединка Судаков замкнул прострел Винисиуса, сняв вопросы о победителе противостояния. Точку в матче поставил Траоре, которому ассистировал все тот же Винисиус.
«Шахтер» одержал победу и в следующем туре проведет гостевой поединок против ЛНЗ. «Верес» через неделю встретится с «Зарей».
Украинская Премьер-лига. 23-й тур.
«Шахтер» – «Верес» – 3:0
Гол: Кевин (59), Судаков (87), Траоре (90)
Предупреждения: Клец (53), Гончаренко (78)
«Шахтер»: Ризнык, Азаров, Матвиенко, Грам, Винисиус, Марлон, Бондаренко (Назарина, 80), Судаков (Глущенко, 94), Кевин (Траоре, 80), Элиас (Эгиналду, 64), Алиссон (Педриньо, 46)
«Верес»: Кожухарь, Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Е.Шевченко, Клец, Харатин (Кучеров, 71), Луан, Дахновский (Годя, 71), Степанюк, Гайдучик (Выдрич, 81)
Арбитр: Денис Шурман (Киевская область)
Стадион «Арена Левый Берег» (Киевская область)
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Теперь, в этот апрельский вечер - и наш любимец Мурлыка рад❗ И мы рады❗ Если б только не такой отрыв...😢
Но будем верить в лучшее!
А сегодня просто поиграем с Мурлыкой!
👇
ЗА ВОРОГІВ - ми хоч й вболіваємо❗
Та після матчів - РАЗОМ ГРАЄМО❗
Хоч вболіваю за 🧡🖤кротів -
Та хочу котик - щоб муркотів❗😸
І те що він є фанатом динами -
Не стане завадою дружбі між нами! 😸❤️ 😊
Они всё минусят втихаря! ⛔
Но минус - лишь маркер досады!
И знак верный, что Шахтёр❗🧡🖤
Всем носы вам вновь утёр❗👍 😊
Наш кожен коментар❗
Багато в них роботи -
БО ПЕРЕМІГ ШАХТАР❗⚽⚽⚽
✅ 🎉🎉🎉🥳🥳🥳 🧡🖤 😊
Удачи команде Русика Ротаня!
P.S.: А Кевин мне нравится всё больше и больше. Классное приобретение!
Розгромна перемога - і Чемпіонство ігрового дня в Українській Прем'єр лізі! ⚽🇺🇦 😊
🥇🥇🥇Шахтар🧡🖤 - Чемпіон дня, набрав також 3 очки, як Сашка і ДК, але випередив головних конкурентів за різницею м'ячів - утричі і в півтора рази відповідно! 😊
👏👏👏