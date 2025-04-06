Шахтер Донецк

Шахтер – Верес – 3:0. Дожали во второй тайме. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 23-го тура УПЛ 2024/25
6 апреля прошел матч 23-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер и Верес.
Коллективы сыграли на стадионе Левый Берег в Киеве. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу горняков.
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УПЛ 2024/25. 23-й тур, 6 апреля
Шахтер – Верес – 3:0
Голы: Кевин, 59, Судаков, 88, Траоре, 90
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Кевин, 59 мин.
🔥 КЕВІ-І-ІН! ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 6, 2025
🧡 Швидка атака, хороший удар з лівої – і ми попереду! 😍#Shakhtar #ШахтарВерес pic.twitter.com/m8l32bHOzZ
ГОЛ! 2:0 Судаков, 88 мин.
⚽️ 11-й гол у сезоні УПЛ для Георгія Судакова 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 6, 2025
😍 Рух Вінісіуса Тобіаса... 👏#Shakhtar #ШахтарВерес pic.twitter.com/PyU1NPhjs1
ГОЛ! 3:0 Траоре, 90 мин.
⚽️⚽️⚽️ Траоре забиває третій гол і закриває матч! 🔥— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 6, 2025
🧡 Влучний удар нападника в матчі «Шахтар» 🆚 «Верес».#Shakhtar #ШахтарВерес pic.twitter.com/2IUbEnZmbh
События матча
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