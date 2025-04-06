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Премьер-лига
Шахтер Донецк
06.04.2025 18:00 – FT 3 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 20:33 |
2983
0

Шахтер – Верес – 3:0. Дожали во второй тайме. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 23-го тура УПЛ 2024/25

06 апреля 2025, 20:33 |
2983
0
Шахтер – Верес – 3:0. Дожали во второй тайме. Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер

6 апреля прошел матч 23-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер и Верес.

Коллективы сыграли на стадионе Левый Берег в Киеве. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу горняков.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

УПЛ 2024/25. 23-й тур, 6 апреля

Шахтер – Верес – 3:0

Голы: Кевин, 59, Судаков, 88, Траоре, 90

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Кевин, 59 мин.

ГОЛ! 2:0 Судаков, 88 мин.

ГОЛ! 3:0 Траоре, 90 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Судаков (Шахтер Донецк).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин (Шахтер Донецк).
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Шахтер Донецк Верес Ровно Шахтер - Верес видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кевин (Шахтер) Лассина Траоре Георгий Судаков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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