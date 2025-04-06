Шахтер Донецк

6 апреля прошел матч 23-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер и Верес.

Коллективы сыграли на стадионе Левый Берег в Киеве. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу горняков.

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УПЛ 2024/25. 23-й тур, 6 апреля

Шахтер – Верес – 3:0

Голы: Кевин, 59, Судаков, 88, Траоре, 90

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Кевин, 59 мин.

ГОЛ! 2:0 Судаков, 88 мин.

⚽️ 11-й гол у сезоні УПЛ для Георгія Судакова 🧡



😍 Рух Вінісіуса Тобіаса... 👏#Shakhtar #ШахтарВерес pic.twitter.com/PyU1NPhjs1 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 6, 2025

ГОЛ! 3:0 Траоре, 90 мин.