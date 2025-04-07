ПУШИЧ: «Игроки Шахтера за второй тайм заслуживают комплиментов»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал матч 23-го тура УПЛ против «Вереса» (3:0):

«Мы хорошо знали соперника, все происходило именно так, как я и ожидал. Мы очень тщательно анализировали «Верес», они действовали почти так же, как в игре 1-го круга, завершившейся 1:1. У нас тогда было много моментов, и мы должны были выигрывать.

Сегодня сценарий был почти такой же. Они иногда шли в высокий прессинг, но преимущественно защищались средним или низким блоком в схеме 4–4–2, хорошо оборонялись. И они очень опасны в контратаках. Это то, чего мы ожидали.

Но в 1-м тайме мы им помогли своими ошибками. Вместо того чтобы использовать их слабые места, мы позволили им пользоваться сильными – действовали слишком небрежно с мячом, принимали неправильные решения при выходе из обороны. Кажется, за первые 10 минут мы 5 или 6 раз потеряли мяч.

Потом у нас были 10–15 минут в 1-м тайме, когда мы действовали очень хорошо, создали 2–3 отличных момента. Но дальше снова начали играть медленно. В 1-м тайме наша игра шла волнами. Мы дали сопернику возможность действовать на контратаках, в чем они очень хороши.

Мы не принимали правильных, логичных решений, контролируя мяч и, как следствие, давали им шансы. Нам немного повезло, что они не реализовали свои моменты на контратаках. Но я был абсолютно недоволен 1-м таймом и очень четко дал это понять в раздевалке во время перерыва.

Я не могу рассказать вам, что я сказал в перерыве своим игрокам. Но дело не только в том, чтобы что-то сказать команде. Моя задача – также помочь команде изменить ситуацию к лучшему. Изменить что-то в тактическом плане, возможно, сделать замены, чтобы добавить новой энергии.

Происходящее в раздевалке должно там и оставаться. Но я всегда стараюсь помочь своей команде. Даже если мы играем хорошо – всегда есть куда улучшаться. А если мы знаем, что играли плохо в 1-м тайме – это моя ответственность.

Я должен помочь команде найти правильный путь, чтобы изменить игру и выиграть матч. И именно это произошло во 2-м тайме после нашего разговора. И я рад видеть, что мои игроки это восприняли. Они слушали и действительно пытались воплотить во 2-м тайме все то, что я просил. И за 2-й тайм они заслуживают комплиментов.

Также выражаю комплименты тем, кто вышел на замену: Педринью, Назарина, Траоре, Эгиналдо, даже появившемуся в последние несколько минут молодому Глушенко – все они помогли команде, добавив энергии. В этом и есть сила «Шахтера»: каждый выходящий вносит свой вклад в игру. И я очень рад видеть это».