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Премьер-лига
Шахтер Донецк
06.04.2025 18:00 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 апреля 2025, 21:23 | Обновлено 05 апреля 2025, 21:25
109
0

Шахтер – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 23-го тура Украинской Премьер-лиги

05 апреля 2025, 21:23 | Обновлено 05 апреля 2025, 21:25
109
0
Шахтер – Верес. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 6 апреля, состоится поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Киевской области на «Арене Левый Берег», игра начнется в 18:00.

Донецкая команда продолжает занимать третье место и пытается не отставать от лидеров чемпионата. После двух ничейных результатов «горняки» в прошлом туре обыграли «Оболонь» со счетом 2:0, а затем одолели «Александрию» в 1/4 финала Кубка Украины. Ровенчане расположились в середине турнирной таблицы. После зимнего перерыва «Верес» демонстрирует неплохие результаты: 3 победы, 1 поражение и 1 ничья. В первом круге ровенчане сумели отобрать очки у «Шахтера», сыграв с «оранжево-черными» вничью со счетом 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
6 апреля 2025 -
18:00
Верес
Обе команды забьют (да) 2.49 Сделать ставку

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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