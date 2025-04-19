Гвардиола уже нашел замену для Де Брюйне. Он мечтает об игроке Барсы

33-летний звездный футболист «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне покинет летом клуб. Бельгиец и «горожане» не будут продлевать контракт.

По информации Ell Nacional, главный тренер Пеп Гвардиола мечтает видеть в команде хавбека «Манчестер Сити» Дани Ольмо. По инициативе Пепа «горожане» уже провели первые переговоры по трансферу испанца. «Барселона» из-за своих финансовых трудностей может рассмотреть трансфер Ольмо за 60 миллионов евро.

В этом сезоне Ольмо провел 28 матчей, забил восемь голов и сделал пять ассистов.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о будущем бельгийского полузащитника «горожан» Кевина де Брюйне.