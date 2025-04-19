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  4. Гвардиола уже нашел замену для Де Брюйне. Он мечтает об игроке Барсы
Испания
19 апреля 2025, 02:14 |
125
0

Гвардиола уже нашел замену для Де Брюйне. Он мечтает об игроке Барсы

Дани Ольмо может перейти в «Манчестер Сити»

19 апреля 2025, 02:14 |
125
0
Гвардиола уже нашел замену для Де Брюйне. Он мечтает об игроке Барсы
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

33-летний звездный футболист «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне покинет летом клуб. Бельгиец и «горожане» не будут продлевать контракт.

По информации Ell Nacional, главный тренер Пеп Гвардиола мечтает видеть в команде хавбека «Манчестер Сити» Дани Ольмо. По инициативе Пепа «горожане» уже провели первые переговоры по трансферу испанца. «Барселона» из-за своих финансовых трудностей может рассмотреть трансфер Ольмо за 60 миллионов евро.

В этом сезоне Ольмо провел 28 матчей, забил восемь голов и сделал пять ассистов.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о будущем бельгийского полузащитника «горожан» Кевина де Брюйне.

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Дани Ольмо трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Манчестер Сити Барселона Пеп Гвардиола
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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