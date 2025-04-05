Фейеноорд одержал уникальную победу в чемпионате Нидерландов
Матч «АЗ» – «Фейеноорд» вошел в историю Эредивизи
«Фейеноорд» стал первой в истории командой, которая победила в матче чемпионата Нидерландов, не нанеся ни одного удара в створ ворот соперника.
Команда из Роттердама одолела на выезде «АЗ» со счетом 1:0, а единственный гол в свои ворота забил 22-летний игрок хозяев Зико Бурмейстер.
Эта уникальная победа позволила «Фейеноорду» закрепиться на третьем месте в чемпионате.
0 – @Feyenoord became the first side on record (since 2010-11) to win an @eredivisie game without having a single shot on target. Assistance. pic.twitter.com/rfoio5UgrK— OptaJohan (@OptaJohan) April 5, 2025
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