Фейеноорд одержал уникальную победу в чемпионате Нидерландов

«Фейеноорд» стал первой в истории командой, которая победила в матче чемпионата Нидерландов, не нанеся ни одного удара в створ ворот соперника.

Команда из Роттердама одолела на выезде «АЗ» со счетом 1:0, а единственный гол в свои ворота забил 22-летний игрок хозяев Зико Бурмейстер.

Эта уникальная победа позволила «Фейеноорду» закрепиться на третьем месте в чемпионате.

0 – @Feyenoord became the first side on record (since 2010-11) to win an @eredivisie game without having a single shot on target. Assistance. pic.twitter.com/rfoio5UgrK