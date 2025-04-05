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Нидерланды
05 апреля 2025, 21:43 |
413
0

Фейеноорд одержал уникальную победу в чемпионате Нидерландов

Матч «АЗ» – «Фейеноорд» вошел в историю Эредивизи

05 апреля 2025, 21:43 |
413
0
Фейеноорд одержал уникальную победу в чемпионате Нидерландов
Getty Images/Global Images Ukraine. Фейеноорд

«Фейеноорд» стал первой в истории командой, которая победила в матче чемпионата Нидерландов, не нанеся ни одного удара в створ ворот соперника.

Команда из Роттердама одолела на выезде «АЗ» со счетом 1:0, а единственный гол в свои ворота забил 22-летний игрок хозяев Зико Бурмейстер.

Эта уникальная победа позволила «Фейеноорду» закрепиться на третьем месте в чемпионате.

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Фейеноорд АЗ Алкмаар статистика чемпионат Нидерландов по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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