Фейеноорд одержал уникальную победу в чемпионате Нидерландов

«Фейеноорд» стал первой в истории командой, которая победила в матче чемпионата Нидерландов, не нанеся ни одного удара в створ ворот соперника.

Команда из Роттердама одолела на выезде «АЗ» со счетом 1:0, а единственный гол в свои ворота забил 22-летний игрок хозяев Зико Бурмейстер.

Эта уникальная победа позволила «Фейеноорду» закрепиться на третьем месте в чемпионате.