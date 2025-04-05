Разгромные победы Боруссии Д и Штутгарта, Байер намучался с аутсайдером

5 апреля состоялись матчи 28-го тура немецкой Бундеслиги. Байер в непростом поединке одолел аутсайдера – Хайденхайм – со счетом 1:0. Подопечные Хаби Алонсо забили на последних минутах встречи.

Штуттгарт в гостях уверенно разобрался с Бохумом, отправив в ворота соперника четыре мяча (4:0). Дортмундская Боруссия одолела Фрайбург со счетом 4:1.

Немецкая Бундеслига, 28-й тур. 5 апреля

Бохум – Штутгарт – 0:4

Голы: Шабо, 8, Демирович, 11, 48, 86

Хайденхайм – Байер – 0:1

Гол: Буэндиа, 90+1

Майнц – Хольштайн – 1:1

Голы: Вайпер, 75 – Бернгардссон, 34

Лейпциг – Хоффенхайм – 3:1

Голы: Шешко, 24, Баку, 43, Поульсен, 84 – Бишоф, 11

Удаление: Эстигор, 28 (Хоффенхайм)

Фрайбург – Боруссия Д – 1:4

Голы: Эггенштайн, 89 – Адейеми, 34, Чуквуэмека, 51, Гирасси, 68, Гиттенс, 79