Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Разгромные победы Боруссии Д и Штутгарта, Байер намучался с аутсайдером
Германия
05 апреля 2025, 18:30 | Обновлено 05 апреля 2025, 18:39
135
0

Разгромные победы Боруссии Д и Штутгарта, Байер намучался с аутсайдером

5 апреля состоялись матчи 28-го тура немецкой Бундеслиги

05 апреля 2025, 18:30 | Обновлено 05 апреля 2025, 18:39
135
0
Разгромные победы Боруссии Д и Штутгарта, Байер намучался с аутсайдером
Getty Images/Global Images Ukraine. Хайденхайм – Байер

5 апреля состоялись матчи 28-го тура немецкой Бундеслиги. Байер в непростом поединке одолел аутсайдера – Хайденхайм – со счетом 1:0. Подопечные Хаби Алонсо забили на последних минутах встречи.

Штуттгарт в гостях уверенно разобрался с Бохумом, отправив в ворота соперника четыре мяча (4:0). Дортмундская Боруссия одолела Фрайбург со счетом 4:1.

Немецкая Бундеслига, 28-й тур. 5 апреля

Бохум – Штутгарт – 0:4
Голы: Шабо, 8, Демирович, 11, 48, 86

Хайденхайм – Байер – 0:1
Гол: Буэндиа, 90+1

Майнц – Хольштайн – 1:1
Голы: Вайпер, 75 – Бернгардссон, 34

Лейпциг – Хоффенхайм – 3:1
Голы: Шешко, 24, Баку, 43, Поульсен, 84 – Бишоф, 11
Удаление: Эстигор, 28 (Хоффенхайм)

Фрайбург – Боруссия Д – 1:4
Голы: Эггенштайн, 89 – Адейеми, 34, Чуквуэмека, 51, Гирасси, 68, Гиттенс, 79

По теме:
Нужно 100 млн евро. Челси определился с вингером, который заменит Мудрика
Томас Мюллер покинет Баварию после 25 лет в клубе. Реакция фанов
Хайденхайм – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бохум Штутгарт Хайденхайм Байер Майнц Хольштайн РБ Лейпциг Хоффенхайм Фрайбург Боруссия Дортмунд
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома определилась с новым наставником. Кто будет тренировать Довбика?
Футбол | 05 апреля 2025, 08:01 6
Рома определилась с новым наставником. Кто будет тренировать Довбика?
Рома определилась с новым наставником. Кто будет тренировать Довбика?

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери летом покинет команду

Криштиану РОНАЛДУ: «Не гонюсь за 1000-м голом. Будет – и хорошо»
Футбол | 05 апреля 2025, 17:29 2
Криштиану РОНАЛДУ: «Не гонюсь за 1000-м голом. Будет – и хорошо»
Криштиану РОНАЛДУ: «Не гонюсь за 1000-м голом. Будет – и хорошо»

Игрок приближается к невероятному рубежу

Бывший футболист сборной Украины возобновит карьеру в любительском клубе
Футбол | 05.04.2025, 11:58
Бывший футболист сборной Украины возобновит карьеру в любительском клубе
Бывший футболист сборной Украины возобновит карьеру в любительском клубе
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
Футбол | 05.04.2025, 08:30
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
Василий КОБИН: «Дайте нам хотя бы аут вбросить. Просто вбросить аут»
Футбол | 04.04.2025, 18:23
Василий КОБИН: «Дайте нам хотя бы аут вбросить. Просто вбросить аут»
Василий КОБИН: «Дайте нам хотя бы аут вбросить. Просто вбросить аут»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Яремчук может вернуться в УПЛ. Его хочет видеть украинский гранд
Яремчук может вернуться в УПЛ. Его хочет видеть украинский гранд
03.04.2025, 22:13 20
Футбол
Известно, сколько денег заработает Джошуа за бой с Джейком Полом
Известно, сколько денег заработает Джошуа за бой с Джейком Полом
04.04.2025, 04:06 3
Бокс
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Позиция Фуркада по войне в Украине для меня – шок»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Позиция Фуркада по войне в Украине для меня – шок»
04.04.2025, 10:59
Биатлон
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
04.04.2025, 23:37 1
Футбол
Свитолина призналась, чем планирует заниматься после завершения карьеры
Свитолина призналась, чем планирует заниматься после завершения карьеры
04.04.2025, 14:39
Теннис
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
04.04.2025, 12:42 5
Футбол
Уоррен и Хирн единогласно назвали самый ожидаемый бой в хевивейте
Уоррен и Хирн единогласно назвали самый ожидаемый бой в хевивейте
03.04.2025, 16:13
Бокс
Зинченко одним словом отреагировал на уход де Брюйне из Ман Сити
Зинченко одним словом отреагировал на уход де Брюйне из Ман Сити
04.04.2025, 15:44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем