Огненные 10 минут. Эпицент в матче с семью голами обыграл ЮКСА
Команды сошлись в первом туре группы повышения
5 апреля с поединка «Эпицентр» – ЮКСА стартовал первый тур в рамках группы повышения в классе Первой лиги Украины.
Поединок состоялся на «стадионе имени Тонкочеева» в Каменце-Подольском.
Команды устроили феерический поединок, продемонстрировав на двоих семь забитых мячей. ЮКСА первой во встрече отличилась голом. Уже на 11-й минуте забил Роман Дебелко. Больше важных событий в первой половине встречи не произошло.
После перерыва хозяева сравняли счет, автором гола стал Иван Бендер. Главная развязка пришлась на последние 10 минут матча. «Эпицентр» решил поднять настроение собственным болельщикам и дважды прошил ворота соперника через три минуты. Сначала отличился Станислав Кристин, а позже Николай Миронюк.
ЮКСА попыталась остановить оппонентов, забив второй мяч, однако «Эпицентр» было уже не остановить. Хозяева хоть и пропустили второй раз, но уже через минут заколотили четвертый мяч в ворота клуба из Тарасовки. ЮКС уже в компенсированное время сократил отставание, но камбэк создать так и не успели.
В итоге «Эпицент» минимально обыграл ЮКСА со счетом 4:3 и закрепился на первой строчке Первой лиги.
Первая лига Украины. Повышение. 5 апреля
«Эпицентр» – «ЮКСА» – 4:3
Голы: Бендера, 47, 88, Кристин, 81, Миронюк, 83 – Дебелко, 11, Ситников, 87, 90+10
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 5 апреля в 17:00 по Киеву
Украинский вратарь «Аль-Шабаба» не понимает заявление главного тренера «Динамо»