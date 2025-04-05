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  4. Огненные 10 минут. Эпицент в матче с семью голами обыграл ЮКСА
Первая лига
Эпицентр
05.04.2025 12:00 – FT 4 : 3
ЮКСА
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Украина. Первая лига
05 апреля 2025, 14:07 | Обновлено 05 апреля 2025, 14:23
188
0

Огненные 10 минут. Эпицент в матче с семью голами обыграл ЮКСА

Команды сошлись в первом туре группы повышения

05 апреля 2025, 14:07 | Обновлено 05 апреля 2025, 14:23
188
0
Огненные 10 минут. Эпицент в матче с семью голами обыграл ЮКСА
ФК Эпицентр

5 апреля с поединка «Эпицентр» – ЮКСА стартовал первый тур в рамках группы повышения в классе Первой лиги Украины.

Поединок состоялся на «стадионе имени Тонкочеева» в Каменце-Подольском.

Команды устроили феерический поединок, продемонстрировав на двоих семь забитых мячей. ЮКСА первой во встрече отличилась голом. Уже на 11-й минуте забил Роман Дебелко. Больше важных событий в первой половине встречи не произошло.

После перерыва хозяева сравняли счет, автором гола стал Иван Бендер. Главная развязка пришлась на последние 10 минут матча. «Эпицентр» решил поднять настроение собственным болельщикам и дважды прошил ворота соперника через три минуты. Сначала отличился Станислав Кристин, а позже Николай Миронюк.

ЮКСА попыталась остановить оппонентов, забив второй мяч, однако «Эпицентр» было уже не остановить. Хозяева хоть и пропустили второй раз, но уже через минут заколотили четвертый мяч в ворота клуба из Тарасовки. ЮКС уже в компенсированное время сократил отставание, но камбэк создать так и не успели.

В итоге «Эпицент» минимально обыграл ЮКСА со счетом 4:3 и закрепился на первой строчке Первой лиги.

Первая лига Украины. Повышение. 5 апреля

«Эпицентр» – «ЮКСА» – 4:3

Голы: Бендера, 47, 88, Кристин, 81, Миронюк, 83 – Дебелко, 11, Ситников, 87, 90+10

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ЮКСА Тарасовка Эпицентр Каменец-Подольский Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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