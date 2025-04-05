Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эпицентр – ЮКСА. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Первая лига
Эпицентр
05.04.2025 12:00 – перерыв 0 : 1
ЮКСА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
05 апреля 2025, 11:01 | Обновлено 05 апреля 2025, 11:46
506
0

Эпицентр – ЮКСА. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Поединок состоится 5 апреля в 12:00 по Киеву

05 апреля 2025, 11:01 | Обновлено 05 апреля 2025, 11:46
506
0
Эпицентр – ЮКСА. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ЮКСА

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET - Держи свою линию!

В субботу, 5 апреля состоится матч группы повышения в классе Первой лиги Украины между Эпицентром и ЮКСА. Игра начнется в 12:00 по киевскому времени.

Эпицентр

Команда из Каменец-Подольского снова является одним из главных претендентов на выход в УПЛ. На данный момент клуб возглавляет турнирную таблицу группы повышения в классе, имея в своем активе 29 очков. В этом сезоне «Эпицентр» лишь раз потерпел поражение в Первой лиге – против «Агробизнеса» в сентябре 2024. Однако в Кубке Украины коллектив вылетел еще в 1/64 финала, уступив «Скале 1911» из Второй лиги.

ЮКСА

Уверенно проводит сезон и новичок чемпионата. Команда завоевала 22 очка в 14 матчах лиги и сейчас занимает 7 место в группе повышения. Среди коллективов этой группы «ЮКСА» имеет наибольшее количество забитых и пропущенных голов – 25:21, что говорит о смелом футболе в исполнении этого клуба.

Кубок Украины команда покинула в 1/8 из-за поражения против «Александрии» со счетом 1:4

Личные встречи

За всю историю футбола команды не провели ни одного официального матча, однако в феврале 2024 года сыграли 1 товарищескую игру. Она закончилась вничью 1:1.

Интересные факты

  • «Эпицентр» имеет 8-матчевую беспроигрышную серию во всех официальных матчах.
  • «ЮКСА» забивала хотя бы 1 гол в каждом из последних 5 матчей.
  • У «Эпицентра» лучшая защита в этом сезоне Первой лиги, команда пропустила всего 7 голов за сезон.
  • «Эпицентр» открывал счет первым в 5 прошлых матчах подряд.

Возможные стартовые составы

  • Эпицентр: Билык, Климец – Григоращук – Мороз – Савчук, Бендера – Липовуз – Запорожец – Кристин, Кравчук – Беженар
  • ЮКСА: Федотов, Дедяев – Селин – Мельник – Петрович, Казаков – Ситников, Приходько – Харченко – Демиденко, Геррейро

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Эпицентр – 1,79, ничья – 3,56, победа ЮКСА – 4,48. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

В этом матче сойдутся лучшая оборона и атака Первой лиги Украины, так что можно ожидать действительно интересного матча. Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.59.

Прогноз Sport.ua
Эпицентр
5 апреля 2025 -
12:00
ЮКСА
Тотал больше 2 1.59 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
Ворскла – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЧЕРНЕНКО: «Матч с Динамо? Сенсации в УПЛ никто не отменял»
Бывший футболист сборной Украины возобновит карьеру в любительском клубе
Эпицентр Каменец-Подольский Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка чемпионат Украины по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хайденхайм – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 05 апреля 2025, 12:09 0
Хайденхайм – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Хайденхайм – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 5 апреля в 16:30 по Киеву

Игрок Барселоны сообщил Флику о том, что покинет клуб. Ему надоело
Футбол | 04 апреля 2025, 13:02 0
Игрок Барселоны сообщил Флику о том, что покинет клуб. Ему надоело
Игрок Барселоны сообщил Флику о том, что покинет клуб. Ему надоело

Пабло Торре устал получать мало игровой практики

Руководство клуба Первой лиги поставило задачу напрямую выйти в УПЛ
Футбол | 04.04.2025, 21:05
Руководство клуба Первой лиги поставило задачу напрямую выйти в УПЛ
Руководство клуба Первой лиги поставило задачу напрямую выйти в УПЛ
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Футбол | 05.04.2025, 04:24
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
Футбол | 04.04.2025, 23:37
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины
Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины
03.04.2025, 14:40 65
Футбол
Джордан рассказал, в чем Усик никогда не сравнится с Джошуа
Джордан рассказал, в чем Усик никогда не сравнится с Джошуа
03.04.2025, 09:23 2
Бокс
В УЕФА рассказали, когда россия вернется в футбол
В УЕФА рассказали, когда россия вернется в футбол
03.04.2025, 18:10 3
Футбол
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
03.04.2025, 08:22 18
Футбол
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
04.04.2025, 01:56 1
Футбол
Двукратный чемпион ОИ получил отказ в получении гражданства Австрии
Двукратный чемпион ОИ получил отказ в получении гражданства Австрии
03.04.2025, 20:04 1
Зимние виды
Футболисты Барселоны обратились к Реалу накануне финала Кубка Испании
Футболисты Барселоны обратились к Реалу накануне финала Кубка Испании
03.04.2025, 16:42 4
Футбол
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Позиция Фуркада по войне в Украине для меня – шок»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Позиция Фуркада по войне в Украине для меня – шок»
04.04.2025, 10:59
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем