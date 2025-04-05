Киченок на двух тай-брейках проиграла матч 1/4 финала и покинула Чарльстон
Людмила вместе с Софией Кенин уступила тандему Хэйли Баптист / Кэти Макнелли
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне, США.
В 1/4 финала украинка вместе со своей напарницей Софией Кенин (США) в двух сетах проиграла американскому тандему Хэйли Баптист / Кэти Макнелли за 1 час и 50 минут, отдав два тай-брейка.
WTA 500 Чарльстон. Пары. Грунт. 1/4 финала
Людмила Киченок (Украина) / София Кенин (США) [8] – Хэйли Баптист (США) / Кэти Макнелли (США) – 6:7 (6:8), 6:7 (2:7)
В первой партии Людмила и София не реализовали сетбол на тай-брейке при 6:5 на подаче, а во втором сете упустили преимущество в один брейк.
Следующими соперницами Хэйли и Кэти будут первые сеяные Алена Остапенко и Эрин Рутлифф.
Киченок в Чарльстоне также выступила в одиночном разряде, где в 1-м раунде квалификации проиграла Ирине Шиманович. Кенин продолжает играть в одиночке – 5 апреля она выйдет на корт против Аманды Анисимовой в 1/2 финала.
SEMIS SECURED 🔒— wta (@WTA) April 4, 2025
Hailey Baptiste and Caty McNally defeat L. Kichenok/Kenin in straight sets 7-6(6), 7-6(2) after a tight match!#CharlestonOpen pic.twitter.com/hUybesvU2M
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