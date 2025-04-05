Определены полуфиналистки турнира WTA 500 в Чарльстоне

На грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США) определены обе пары 1/2 финала.

В верхней части сетки сойдутся первая сеяная Джессика Пегула и «нейтралка» Екатерина Александрова, а в нижней встретятся Аманда Анисимова и София Кенин.

Пегула в четвертьфинале одолела прошлогоднюю чемпионку на этих кортах Даниэль Коллинс. Джессике удалось отыграть сет и брейк, и закрыть поединок за собой в трех партиях.

Александрова прошла олимпийскую чемпионку 2024 Чжэн Циньвень. Китаянка брала медицинский тайм-аут из-за проблем с кистью.

Анисимова в 4-м раунде оказалась сильнее Эммы Наварро, выиграв двухчасовой матч. Аманда во второй раз в сезоне вышла в полуфинал – в феврале она стала победительницей тысячника в Дохе.

Кенин удалось одолеть Анну Калинскую. София впервые с октября пробилась в полуфинальную стадию.

Матчи 1/2 финала в Чарльстоне пройдут в субботу, 5 апреля.

WTA 500 Чарльстон. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Даниэль Коллинс [7] – 1:6, 6:3, 6:0

Чжэн Циньвень [3] – Екатерина Александрова [9] – 1:6, 4:6

Нижняя часть сетки

Аманда Анисимова [8] – Эмма Наварро [4] – 7:5, 7:6 (7:1)

София Кенин – Анна Калинская [14] – 6:4, 6:3

WTA 500 Чарльстон. Пары 1/2 финала

Джессика Пегула [1] – Екатерина Александрова [9]

Аманда Анисимова [8] – София Кенин