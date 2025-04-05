ВИДЕО. Анисимова выбила из пятисотника в Чарльстоне дочку владельца турнира
Аманда справилась с Эммой Наварро в двух сетах
Американская теннисистка Аманда Анисимова (WTА 16) вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.
В четвертьфинале американка в двух сетах разобралась с Эммой Наварро (США, WTA 11) за 2 часа и 1 минуту.
WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/4 финала
Аманда Анисимова (США) [8] – Эмма Наварро (США) [4] – 7:5, 7:6 (7:1)
Во второй партии девушки сделали по пять брейков, а Наварро упустила подачу на сет при счете 5:3.
Это была третья встреча соперниц. Аманда выиграла все три очные противостояния.
Эмма – дочка миллиардера Бена Наварро, который является владельцем турнира в Чарльстоне.
Следующей соперницей Аманды будет София Кенин. Помимо Наварро, Анисимова на этих кортах также одолела Веронику Кудерметову и Юлию Путинцеву.
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