ВИДЕО. Анисимова выбила из пятисотника в Чарльстоне дочку владельца турнира

Американская теннисистка Аманда Анисимова (WTА 16) вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.

В четвертьфинале американка в двух сетах разобралась с Эммой Наварро (США, WTA 11) за 2 часа и 1 минуту.

WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/4 финала

Аманда Анисимова (США) [8] – Эмма Наварро (США) [4] – 7:5, 7:6 (7:1)

Во второй партии девушки сделали по пять брейков, а Наварро упустила подачу на сет при счете 5:3.

Это была третья встреча соперниц. Аманда выиграла все три очные противостояния.

Эмма – дочка миллиардера Бена Наварро, который является владельцем турнира в Чарльстоне.

Следующей соперницей Аманды будет София Кенин. Помимо Наварро, Анисимова на этих кортах также одолела Веронику Кудерметову и Юлию Путинцеву.