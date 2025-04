Тоттенхэм снова оказался удобным соперником для Челси

3 апреля лондонское дерби на «Стэмфорд Бридж» снова закончилось «сухой» победой «Челси».

В рамках очередного тура английской Премьер-Лиги «Челси» дома победил «Тоттенхэм Хотспур» с минимальным счетом 1:0.

Интересен тот факт, что в рамках АПЛ «Челси» побеждает в этом лондонском дерби на «Стэмфорд Бридж» уже 14-й раз с «сухим» счетом.

Таким образом, «Тоттенхэм Хотспур» можно считать очень удобным соперником для «Челси» в родных стенах.

Есть только одна команда, которая проиграла больше матчей без забитых мячей на «Стэмфорд Бридж», чем «Тоттенхэм Хотспур». «Челси» 15 раз победил «Ньюкасл Юнайтед», сохранив свои ворота в неприкосновенности.

14 - Tonight's 1-0 victory was the 14th time Chelsea have beaten Tottenham Hotspur to nil at Stamford Bridge in the Premier League, only winning more home matches without conceding against Newcastle United (15). Clean. pic.twitter.com/YFJyfNR3zp