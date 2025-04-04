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Англия
04 апреля 2025, 06:32 | Обновлено 04 апреля 2025, 08:00
239
0

Тоттенхэм снова оказался удобным соперником для Челси

«Пенсионеры» победили в очередной раз без пропущенных голов

04 апреля 2025, 06:32 | Обновлено 04 апреля 2025, 08:00
239
0
Тоттенхэм снова оказался удобным соперником для Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

3 апреля лондонское дерби на «Стэмфорд Бридж» снова закончилось «сухой» победой «Челси».

В рамках очередного тура английской Премьер-Лиги «Челси» дома победил «Тоттенхэм Хотспур» с минимальным счетом 1:0.

Интересен тот факт, что в рамках АПЛ «Челси» побеждает в этом лондонском дерби на «Стэмфорд Бридж» уже 14-й раз с «сухим» счетом.

Таким образом, «Тоттенхэм Хотспур» можно считать очень удобным соперником для «Челси» в родных стенах.

Есть только одна команда, которая проиграла больше матчей без забитых мячей на «Стэмфорд Бридж», чем «Тоттенхэм Хотспур». «Челси» 15 раз победил «Ньюкасл Юнайтед», сохранив свои ворота в неприкосновенности.

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Александр Сильченко Источник: Opta
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