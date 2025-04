Марко Асенсио продолжил свою голевую феерию в Англии

В выездном матче Премьер-Лиги против Брайтона 29-летний испанский форвард Марко Асенсио снова отметился голом за Астон Виллу.

Этот забитый гол уже стал для испанца восьмым за новый клуб во всех турнирах.

Интересным фактом является то, что после того, как Марко сыграл свой первый матч за Астон Виллу 9 февраля, ни один игрок Премьер-Лиги не забил столько голов, как Асенсио.

Астон Вилла победила Брайтон со счетом 3:0 и обошла соперников в турнирной таблице АПЛ.

7 - Since his Aston Villa debut on February 9, Marco Asensio has scored more goals in all competitions than any Premier League player (8). Shrewd. pic.twitter.com/2kBjVWHiBP