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  4. Марко Асенсио продолжил свою голевую феерию в Англии
Англия
03 апреля 2025, 11:36 |
141
0

Марко Асенсио продолжил свою голевую феерию в Англии

Подписание Астон Виллой испанца оправдывает себя на 100 процентов

03 апреля 2025, 11:36 |
141
0
Марко Асенсио продолжил свою голевую феерию в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Асенсио

В выездном матче Премьер-Лиги против Брайтона 29-летний испанский форвард Марко Асенсио снова отметился голом за Астон Виллу.

Этот забитый гол уже стал для испанца восьмым за новый клуб во всех турнирах.

Интересным фактом является то, что после того, как Марко сыграл свой первый матч за Астон Виллу 9 февраля, ни один игрок Премьер-Лиги не забил столько голов, как Асенсио.

Астон Вилла победила Брайтон со счетом 3:0 и обошла соперников в турнирной таблице АПЛ.

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Марко Асенсио Астон Вилла Брайтон Брайтон - Астон Вилла Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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