Милан – Интер. Консейсау и Индзаги назвали составы на дерби в 1/2 финала

2 апреля в 22:00 состоится первый матч полуфинала Кубка Италии 2024/25.

«Милан» и «Интер» играют в Милане на стадионе «Сан Сиро».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Ответная игра запланирована на 23 апреля на этом же стадионе.

В другом полуфинале Болонья играет против Эмполи (3:0 в первой игре).

Милан и Интер назвали стартовые составы на первое дерби в 1/2 финала Кубка

Here's how we line up for tonight's first leg 📋#MilanInter #CoppaItaliaFrecciarossa #SempreMilan

Brought to you by 𝗞𝘂𝗺𝗵𝗼 𝗧𝗶𝗿𝗲 pic.twitter.com/JGgMioUdBz