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Кубок Италии
Милан
02.04.2025 22:00 - : -
Интер Милан
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Италия
02 апреля 2025, 08:22 | Обновлено 02 апреля 2025, 08:23
51
0

Милан – Интер. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Италии

Поединок состоится 2 апреля в 22:00 по Киеву

02 апреля 2025, 08:22 | Обновлено 02 апреля 2025, 08:23
51
0
Милан – Интер. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Италии
Коллаж Sport.ua

2 апреля на «Сан-Сиро» пройдет первый матч полуфинала кубка Италии, в котором «Милан» встретится с «Интером». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Милан

Команда в прошлом сезоне закончила эру Пиоли. Напоследок Стефано, несмотря на постоянные слухи о потенциальном увольнении и новостях о почти не прикрытых поисках ему преемника, смог взять 2-е место в Серии А. По иронии, тщательный вроде бы подбор кандидата вылилось в приглашение Паулу Фонсеки. Но экс-наставник Ромы (и Шахтера) провел на Сан-Сиро провальные пол года.

Его преемник, Сержиу Консесау, вроде бы тоже получил немало болезненных пощечин, от поражений в Лиге чемпионов от загребского Динамо и Фейеноорда (голландцы выбили гранда в первом же раунде плей-офф), и до трех кряду 1:2 в Серии А. С Наполи, кстати, этот же счет повторили снова, еще и быстро пропустив сначала два гола. С другой стороны, выиграно Суперкубок, и идет борьба за еще один титул.

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Интер

Клуб был просто вне конкуренции в прошлом сезоне. В нынешнем такого статуса у него нет. Симоне Индзаги впервые на нынешнем тренерском посту проиграл зимой Суперкубок, причем как раз Милану. Нет и доминирования в Серии А - но, с другой стороны, достаточно стабильно удается удерживать лидерство в текущей турнирной таблицы. С Удинезе получилось взять очередные три очка без особенных проблем, обыграв крепукого середняка на классе.

Могут добиться успеха Лаутаро Мартинес и компания и в других турнирах. В отличие от своего соседа, они продолжают борьбу в Лиге чемпионов - и, по иронии, выбили в 1/8 финала как раз Фейеноорд. Ну и в кубке разгромили Сассуоло, лидера Серии В, а потом и ожившую при Раньери Рому.

Статистика личных встреч

Это дерби делла мадоньина, и в этом сезоне в нем Интер пока играет неудачно. Помимо неудачи в Суперкубке, были 1:2 и 1:1 при разных тренерах соперника в Серии А.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом номинальных гостей. Но с учетом того, как плохо они играют дерби, ставим на Индзаги с форой 0 (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Милан
2 апреля 2025 -
22:00
Интер Милан
Фора Интера (0) 1.60 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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