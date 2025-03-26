Разгром от Чехии, победа Черногории

Во вторник, 25 марта, состоялось 2 матча группы L отбора на чемпионат мира среди европейских сборных.

Чехия в гостях ожидаемо разбила Гибралтар со счетом 4:0. В первом тайме был забит 1 мяч, во втором – 3.

Черногория благодаря голу в компенсированное ко второму тайму время вырвала победу у Фарерских Островов.

Таблица:

Отбор на чемпионат мира. Группа L. 2-й тур

Гибралтар – Чехия – 0:4

Голы: Черни, 21, Шик, 50, Шульц, 72, Климент, 90+5

Черногория – Фарерские Острова – 1:0

Голы: Куч, 90+6

Фото матчей: