Разгром от Чехии, победа Черногории
В группе L отбора на чемпионат мира сыграно 2 матча
Во вторник, 25 марта, состоялось 2 матча группы L отбора на чемпионат мира среди европейских сборных.
Чехия в гостях ожидаемо разбила Гибралтар со счетом 4:0. В первом тайме был забит 1 мяч, во втором – 3.
Черногория благодаря голу в компенсированное ко второму тайму время вырвала победу у Фарерских Островов.
Таблица:
Отбор на чемпионат мира. Группа L. 2-й тур
Гибралтар – Чехия – 0:4
Голы: Черни, 21, Шик, 50, Шульц, 72, Климент, 90+5
Черногория – Фарерские Острова – 1:0
Голы: Куч, 90+6
Фото матчей:
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