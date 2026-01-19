ФОТО. Как Флорентино Перес спас Барселону и Жоана Лапорту

Действительно ли Флорентино Перес помог Жоану Лапорте стать президентом «Барселоны»? Инсайдеры раскрывают детали.

Отношения между «Реалом» и «Барселоной» всегда строились на соперничестве и публичной вражде. Однако за кулисами один из ключевых эпизодов современной истории «Барсы» мог быть связан с человеком, который более десяти лет возглавляет главный клубный антагонист, – Флорентино Пересом.

В последнее время Жоан Лапорта заявляет, что отношения с «Реалом» окончательно разорваны, ссылаясь на дело Негрейры и выход «Барселоны» из Суперлиги. Но источники указывают на менее удобную правду, берущую начало весной 2021 года, когда Лапорта был близок к тому, чтобы вообще не вступить в должность.

Лапорта уверенно выиграл выборы, но сразу столкнулся с юридическим тупиком. По закону он был обязан лично гарантировать финансовые обязательства клуба на сумму свыше 120 млн евро. Для частного лица, тем более при фактическом банкротстве клуба, это было почти невыполнимо. Банки отказывали, финансовая отчетность «Барселоны» была катастрофической, а без гарантии выборы подлежали аннулированию.

Именно здесь, по данным El Confidencial, вмешался Флорентино Перес. Не публично и без формальных договоренностей, а через институциональное влияние. Его многолетние связи с Banco Sabadell, укрепленные бизнес-отношениями через ACS, помогли открыть двери, ранее закрытые для Лапорты. Несмотря на сопротивление внутри банка и высокий риск, решение было принято – Sabadell одобрил гарантию. Лапорта был приведен к присяге буквально в последний момент.

Сегодня ирония очевидна: «Барселона» восстановила конкурентоспособность, выиграла трофеи и нередко обыгрывает «Реал». В Мадриде Переса даже критикуют за то, что он косвенно помог возрождению «Барсы». Ирония усилилась в 2022 году, когда закон отменил требование личных финансовых гарантий для президентов клубов – реформу, поддержанную Пересом и защитившую Лапорту от личных рисков.

Официальных подтверждений нет, комментариев стороны не дают, документов с подписью Переса не существует. Но среди людей, знакомых с процессом, вывод звучит все чаще: один из важнейших этапов современной истории «Барселоны» мог начаться с помощи президента «Реала».