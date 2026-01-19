Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как Флорентино Перес спас Барселону и Жоана Лапорту
Другие новости
19 января 2026, 15:28 | Обновлено 19 января 2026, 15:49
369
2

ФОТО. Как Флорентино Перес спас Барселону и Жоана Лапорту

Президент Реала помог Барселоне избежать банкротства

19 января 2026, 15:28 | Обновлено 19 января 2026, 15:49
369
2 Comments
ФОТО. Как Флорентино Перес спас Барселону и Жоана Лапорту
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта и Флорентино Перес

Действительно ли Флорентино Перес помог Жоану Лапорте стать президентом «Барселоны»? Инсайдеры раскрывают детали.

Отношения между «Реалом» и «Барселоной» всегда строились на соперничестве и публичной вражде. Однако за кулисами один из ключевых эпизодов современной истории «Барсы» мог быть связан с человеком, который более десяти лет возглавляет главный клубный антагонист, – Флорентино Пересом.

В последнее время Жоан Лапорта заявляет, что отношения с «Реалом» окончательно разорваны, ссылаясь на дело Негрейры и выход «Барселоны» из Суперлиги. Но источники указывают на менее удобную правду, берущую начало весной 2021 года, когда Лапорта был близок к тому, чтобы вообще не вступить в должность.

Лапорта уверенно выиграл выборы, но сразу столкнулся с юридическим тупиком. По закону он был обязан лично гарантировать финансовые обязательства клуба на сумму свыше 120 млн евро. Для частного лица, тем более при фактическом банкротстве клуба, это было почти невыполнимо. Банки отказывали, финансовая отчетность «Барселоны» была катастрофической, а без гарантии выборы подлежали аннулированию.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Именно здесь, по данным El Confidencial, вмешался Флорентино Перес. Не публично и без формальных договоренностей, а через институциональное влияние. Его многолетние связи с Banco Sabadell, укрепленные бизнес-отношениями через ACS, помогли открыть двери, ранее закрытые для Лапорты. Несмотря на сопротивление внутри банка и высокий риск, решение было принято – Sabadell одобрил гарантию. Лапорта был приведен к присяге буквально в последний момент.

Сегодня ирония очевидна: «Барселона» восстановила конкурентоспособность, выиграла трофеи и нередко обыгрывает «Реал». В Мадриде Переса даже критикуют за то, что он косвенно помог возрождению «Барсы». Ирония усилилась в 2022 году, когда закон отменил требование личных финансовых гарантий для президентов клубов – реформу, поддержанную Пересом и защитившую Лапорту от личных рисков.

Официальных подтверждений нет, комментариев стороны не дают, документов с подписью Переса не существует. Но среди людей, знакомых с процессом, вывод звучит все чаще: один из важнейших этапов современной истории «Барселоны» мог начаться с помощи президента «Реала».

По теме:
Биловар и еще два игрока Динамо поздравили фанов с Крещением 19 января
После Реала – Барселона. Известны четвертьфиналы Кубка Испании
Эльче – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
фото lifestyle Реал Мадрид Флорентино Перес Жоан Лапорта Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: El Confidencial
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Футбол | 18 января 2026, 18:52 11
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру
Фабрицио Романо назвал клуб, в котором Зинченко продолжит карьеру

Украинский защитник присоединится к «Аяксу»

Трансфер близко. Зинченко сегодня отправляется в Нидерланды
Футбол | 19 января 2026, 13:18 0
Трансфер близко. Зинченко сегодня отправляется в Нидерланды
Трансфер близко. Зинченко сегодня отправляется в Нидерланды

Александр покидает состав Ноттингем Форест

Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Биатлон | 18.01.2026, 14:03
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Четыре нуля. Дмитренко отыграла 19 позиций в персьюте Кубка мира
Стародубцева проиграла 78-й ракетке мира в 1/64 финала Australian Open 2026
Теннис | 19.01.2026, 10:49
Стародубцева проиграла 78-й ракетке мира в 1/64 финала Australian Open 2026
Стародубцева проиграла 78-й ракетке мира в 1/64 финала Australian Open 2026
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Футбол | 19.01.2026, 00:09
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Четыре отмененных гола. Барселона потерпела поражение от Реала Сосьедад
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ostrov Khortitsa
Просто у Переса есть мозги. Если утопить/не помочь в той ситуации Барсе, то чемпионат потеряет не только интерес, деньги и внимание топовых футболистов. А это уже потеря и для Реала
Ответить
0
Saar
А ще Перес допомагав автоботам, коли вони була на межі знищення від десиптиконів. Просто про це мало хто знає. 
Ответить
-1
Популярные новости
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
Трагикомедия в Рабате. Сборная Сенегала выиграла КАН-2025
18.01.2026, 23:57 20
Футбол
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
17.01.2026, 16:13 44
Футбол
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
Легендарный тренер Майка Тайсона Тедди Атлас обратился к Усику
17.01.2026, 18:46 1
Бокс
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
Лунин получил предложение от гранда АПЛ. Вратарь принял решение
17.01.2026, 14:40 12
Футбол
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
Известно, чем закончилась драка между экс-динамовцами Милевским и Рыбалкой
18.01.2026, 08:46 8
Футбол
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
Египет и Нигерия по пенальти определили обладателя бронзы на Кубке Африки
17.01.2026, 20:23
Футбол
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
Мичел отреагировал на победу Жироны в матче, где Ванат стал главным героем
17.01.2026, 10:29 2
Футбол
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
17.01.2026, 08:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем