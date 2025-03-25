Победа Казахстана, ничья Северной Македонии и Уэльса

Во вторник, 25 марта, проходило два матча отбора на чемпионат мира среди европейских команд в группе J.

Лихтенштейн у себя дома ожидаемо уступил Казахстану. Гости контролировали игру и забили 2 гола концовке первого тайма: на 42-й минуте отличился Самородов, а на 45-й – Марочкин.

Северная Македония и Уэльс поделили очки. Гости контролировали игру, команды обменялись голами в компенсированное время, матч закончился вничью 1:1.

Таблица:

Отбор на чемпионат мира. Группа J. 2-й тур

Лихтенштейн – Казахстан – 0:2

Голы: Самородов, 42, Марочкин, 45

Северная Македония – Уэльс – 1:1

Голы: Миовски, 90+1 – Брукс, 90+6

Фото матчей: