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Англия
25 марта 2025, 22:21 | Обновлено 25 марта 2025, 22:43
672
0

Потеря для Забарного и Ко. Сын легенды может перебраться в Ман Юнайтед

Джастин Клюйверт привлекает внимание английского гранда

25 марта 2025, 22:21 | Обновлено 25 марта 2025, 22:43
672
0
Потеря для Забарного и Ко. Сын легенды может перебраться в Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Джастин Клюйверт

Нидерландский вингер «Борнмута» Джастин Клюйверт привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает Caught Offside.

По информации источника, английский гранд некоторое время следит за 25-летним футболистом и добавил его в свой шорт-лист.

Отцом Джастина является легендарный нападающий Патрик Клюйверт.

Джастин Клюйверт является партнером по команде для украинского защитника Ильи Забарного.

В текущем сезоне Джастин Клюйверт провел 32 матча на клубном уровне, забил 13 голов и отдал 7 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что экс-защитник Динамо рассказал, как играл Забарный в чемпионате Украины

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Джастин Клюйверт Борнмут Манчестер Юнайтед Патрик Клюйверт Илья Забарный трансферы трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: Caughtoffside
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