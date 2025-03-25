Ювентусу надо кого-то продать. Стала известна сумма компенсация Тиаго Мотти

Бывший главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта был уволен вместе с тренерским штабом и теперь ожидает солидную компенсацию.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Ювентус» вынужден выплатить Мотте и его команде почти 15 миллионов евро. Более того, Тиаго будет получать заработную плату в течение всего срока контракта - до лета 2027 года.

Ожидается, что туринский клуб летом попытается продать кого-то из игроков, чтобы как можно скорее компенсировать эту сумму.

Ранее стало известно, как Мотта вел себя на последних тренировках. А новоназначенный главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор преодолел тысячу километров на автомобиле, чтобы подписать контракт.