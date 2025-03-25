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  4. Ювентусу надо кого-то продать. Стала известна сумма компенсация Тиаго Мотти
Италия
25 марта 2025, 17:28 | Обновлено 25 марта 2025, 18:22
303
2

Ювентусу надо кого-то продать. Стала известна сумма компенсация Тиаго Мотти

Специалист претендует на десятки миллионов

25 марта 2025, 17:28 | Обновлено 25 марта 2025, 18:22
303
2
Ювентусу надо кого-то продать. Стала известна сумма компенсация Тиаго Мотти
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер «Ювентуса» Тиаго Мотта был уволен вместе с тренерским штабом и теперь ожидает солидную компенсацию.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Ювентус» вынужден выплатить Мотте и его команде почти 15 миллионов евро. Более того, Тиаго будет получать заработную плату в течение всего срока контракта - до лета 2027 года.

Ожидается, что туринский клуб летом попытается продать кого-то из игроков, чтобы как можно скорее компенсировать эту сумму.

Ранее стало известно, как Мотта вел себя на последних тренировках. А новоназначенный главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор преодолел тысячу километров на автомобиле, чтобы подписать контракт.

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Александр Сильченко Источник: Football-Italia
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Комментарии 2
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Victor673256ua
Подивимось, чи піде на користь Ювентусу зміна тренера. І чи варто було звільняти Мотту
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+1
Saar
Кончені контракти. Виходить, тренер прийшов заробити і нуль відповідальності за результат. Результату в Серії А  немає, з ЛЧ вилетіли, трофеїв немає. Мотту за це звільняють, так ще й мало того що 15 млн. компенсації, ще й зарплата до 2027 капатиме. Кончені договори Юве уклав! Тепер Тьяго до 2027, взагалі може не працювати, а лежати на пісках прекрасних італійських пляжах!
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-1
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