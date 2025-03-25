Польша U-21 – Украина U-21 – 0:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Матч проходит в рамках тренировочно-учебных сборов
25 марта в рамках подготовки к финальной части Евро-2025 (U-21) молодежная сборная Украины проведет товарищеский матч против Польши.
Украинцы очень хорошо начали игру. И уже в начале провели несколько хороших атак.
А на 19-й минуте Богдан Вьюнник точно пробил по воротам соперника - 1:0.
На 35-й минуте украинцы могли удвоить счет, но после удара Вьюнника «кожаный» попал в штангу.
Товарищеская игра. 25 марта
Польша U-21 – Украина U-21 – 0:1 (идет первый тайм)
Голы: Вьюнник, 19
Польша U-21: Треловски, Люберецки, Педа, Бейгер, Мосор - Калузински, Козубаль - Пенко, Ракоци, Шмит - Влодарчик
Украина U-21: Ермаков, Вивчаренко, Михавко, Салюк, Крупский - Бражко - Брагару, Рубчинский, Яцык, Великан - Вьюнник
Видео матча
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