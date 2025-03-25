Польша U-21 – Украина U-21 – 0:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

25 марта в рамках подготовки к финальной части Евро-2025 (U-21) молодежная сборная Украины проведет товарищеский матч против Польши.

Украинцы очень хорошо начали игру. И уже в начале провели несколько хороших атак.

А на 19-й минуте Богдан Вьюнник точно пробил по воротам соперника - 1:0.

На 35-й минуте украинцы могли удвоить счет, но после удара Вьюнника «кожаный» попал в штангу.

Товарищеская игра. 25 марта

Польша U-21 – Украина U-21 – 0:1 (идет первый тайм)

Голы: Вьюнник, 19

Польша U-21: Треловски, Люберецки, Педа, Бейгер, Мосор - Калузински, Козубаль - Пенко, Ракоци, Шмит - Влодарчик

Украина U-21: Ермаков, Вивчаренко, Михавко, Салюк, Крупский - Бражко - Брагару, Рубчинский, Яцык, Великан - Вьюнник

Видео матча