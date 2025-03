Киммих впервые с 2017 года принял участие в 3 голах сборной Германии

Хавбек сборной Германии Йозуа Киммих в поединке против Италии отметился забитым мячом и двумя ассистами и впервые с 2017 года принял участие в трех голах на международном уровне.

23 марта на стадионе «Сигнал Идуна Парк» состоялась ответная игра 1/4 финала Лиги наций между сборными Италии и Германии. Поединок завершился результативной ничьей со счетом 3:3. По сумме двух матчей (5:4) немцы прошли в следующую стадию соревнования.

Последний раз Киммих принял участие в 3 или более голевых действиях в июне 2017 года в матче против Сан-Марино (1 Г + 4 А).

В текущем сезоне немецкий полузащитник провел 48 поединков, забил 3 гола и отдал 15 результативных передач (клуб и сборная).

Сборная Германии в полуфинале встретится с Португалией.

