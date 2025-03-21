Украина U-21 – Словения U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)

21 марта молодежная сборная Украины U-21 проводит товарищескую игру против Словении U-21.

Матч проходит в турецком городе Беллек.

Этим летом молодежная сборная Украины под руководством Унаи Мельгосы будет выступать в финальном турнире Евро-2025 (U-21) в Словакии.

На 5-й минуте игроки Словении воспользовались ошибкой Бражка и Бегич открыл счет в матче.

Желто-синие очень быстро оправились, и на 15-й минуте Крушинский отдал передачу в штрафную площадь, где Велетень без проблем переправил «сферу» в сетку ворот.

Товарищеский матч. 21 марта

Украина U-21 – Словения U-21 – 1:1

Голы: Велетень, 15, – Бегич, 5

Украина U-21: Нещерет, Кузык, Михавко, Салюк, Крупский, Рубчинский, Царенко, Бражко, Крушинский, Велетень, Краснопир.

Словения U-21: Лебан, Ризнич, Евшеняк, Ратник, Ципот, Остриц, Брест, Кузьмич, Градишар, Бегич, Йоланович

Видео голов и обзор матча