Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина U-21 – Словения U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Сборная УКРАИНЫ
21 марта 2025, 18:23 |
293
0

Украина U-21 – Словения U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Подопечные Унаи Мельгосы проводят тренировочный сбор в Турции

21 марта 2025, 18:23 |
293
0
Украина U-21 – Словения U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УАФ

21 марта молодежная сборная Украины U-21 проводит товарищескую игру против Словении U-21.

Матч проходит в турецком городе Беллек.

Этим летом молодежная сборная Украины под руководством Унаи Мельгосы будет выступать в финальном турнире Евро-2025 (U-21) в Словакии.

На 5-й минуте игроки Словении воспользовались ошибкой Бражка и Бегич открыл счет в матче.

Желто-синие очень быстро оправились, и на 15-й минуте Крушинский отдал передачу в штрафную площадь, где Велетень без проблем переправил «сферу» в сетку ворот.

Товарищеский матч. 21 марта

Украина U-21 – Словения U-21 – 1:1

Голы: Велетень, 15, Бегич, 5

Украина U-21: Нещерет, Кузык, Михавко, Салюк, Крупский, Рубчинский, Царенко, Бражко, Крушинский, Велетень, Краснопир.

Словения U-21: Лебан, Ризнич, Евшеняк, Ратник, Ципот, Остриц, Брест, Кузьмич, Градишар, Бегич, Йоланович

Видео голов и обзор матча

По теме:
ВИДЕО. Велетень сравнял счет в товарищеском матче со Словенией U-21
Верес победил Буковину в товарищеском матче с четырьмя таймами
Стал известен состав Украины U-21 на товарищескую игру против Словении U-21
Унаи Мельгоса товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Украина - Словения сборная Словении по футболу U-21 видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
Футбол | 21 марта 2025, 08:04 0
Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?
Реал без слов отреагировал на игру Лунина против Бельгии. Куртуа вспомнили?

Пресс-служба «сливочных» поздравила украинского голкипера

Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
Футбол | 21 марта 2025, 04:34 1
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций
Куртуа пояснил, почему Бельгия проиграла Украине в матче Лиги наций

20 марта сине-желтые одолели бельгийцев в первом матче плей-офф со счетом 3:1

Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Футбол | 20.03.2025, 23:39
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Бельгийский журналист: «Эти украинцы были не такие уж и хорошие»
Футбол | 21.03.2025, 16:30
Бельгийский журналист: «Эти украинцы были не такие уж и хорошие»
Бельгийский журналист: «Эти украинцы были не такие уж и хорошие»
ВИДЕО. Забарный назвал главную проблему сборной Украины
Футбол | 21.03.2025, 17:18
ВИДЕО. Забарный назвал главную проблему сборной Украины
ВИДЕО. Забарный назвал главную проблему сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УСИК – о звезде бокса: «Я с ним не общаюсь. Скучаю по этому парню»
УСИК – о звезде бокса: «Я с ним не общаюсь. Скучаю по этому парню»
20.03.2025, 09:38 1
Бокс
Легендарный клуб летом хочет купить Мудрика. Дают солидные деньги
Легендарный клуб летом хочет купить Мудрика. Дают солидные деньги
20.03.2025, 18:42 25
Футбол
12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
12 самых высокооплачиваемых тренеров современного мирового футбола
19.03.2025, 22:40 17
Футбол
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
Суперматч: Украина – Бельгия. Конкурс прогнозов от betking и Sport.ua!
19.03.2025, 18:20 7
Мир азарта
Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»
Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»
21.03.2025, 02:29 5
Футбол
УСИК: «Буду скучать по боям. Планирую есть свежие яйца и выращивать ягоды»
УСИК: «Буду скучать по боям. Планирую есть свежие яйца и выращивать ягоды»
20.03.2025, 13:28 8
Бокс
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
ФОТО. Лунин поговорил с Куртуа после матча Украины против Бельгии
21.03.2025, 07:47 4
Футбол
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
20.03.2025, 23:40 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем