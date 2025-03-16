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Англия
16 марта 2025, 21:37 | Обновлено 16 марта 2025, 21:55
118
0

Лестер – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 29-го тура Английской Премьер-лиги

16 марта 2025, 21:37 | Обновлено 16 марта 2025, 21:55
118
0
Лестер – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта в 21:00 состоится матч 29-го тура Английской Премьер-лиги.

Лестер принимает Манчестер Юнайтед на арене Кинг Пауэр Стэдиум.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Лестер – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор (обновляется)

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Лестер Лестер - Манчестер Юнайтед видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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