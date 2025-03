Запад или юг? Хавбек Байера готов к следующему шагу

Полузащитник леверкузенского «Байера» Джереми Фримпонг летом собирается уйти из клуба, сообщают репортеры Sky Флориан Плеттенберг и Марлон Ирльбахер.

Как сообщается, 24-летний Фримпонг готов к следующему карьерному шагу. Вероятнее всего, полузащитник перейдет в чемпионат Испании или Англии. Конкретные запросы оттуда по поводу трансфера Фримпонга уже есть. «Черно-красные» оценивают своего полузащитника приблизительно в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне в составе «Байера» Джереми Фримпонг сыграл в общей сложности во всех турнирах 38 матчей, в которых забил три гола и сделал восемь результативных передач.

