Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Запад или юг? Хавбек Байера готов к следующему шагу
Германия
12 марта 2025, 21:52 | Обновлено 12 марта 2025, 22:13
159
0

Запад или юг? Хавбек Байера готов к следующему шагу

Джереми Фримпонг собирается летом уйти из клуба

12 марта 2025, 21:52 | Обновлено 12 марта 2025, 22:13
159
0
Запад или юг? Хавбек Байера готов к следующему шагу
Getty Images/Global Images Ukraine. Джереми Фримпонг

Полузащитник леверкузенского «Байера» Джереми Фримпонг летом собирается уйти из клуба, сообщают репортеры Sky Флориан Плеттенберг и Марлон Ирльбахер.

Как сообщается, 24-летний Фримпонг готов к следующему карьерному шагу. Вероятнее всего, полузащитник перейдет в чемпионат Испании или Англии. Конкретные запросы оттуда по поводу трансфера Фримпонга уже есть. «Черно-красные» оценивают своего полузащитника приблизительно в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне в составе «Байера» Джереми Фримпонг сыграл в общей сложности во всех турнирах 38 матчей, в которых забил три гола и сделал восемь результативных передач.

По теме:
Бавария – единственная команда в ЛЧ с 2019/20 по интересному достижению
Решение принято. Ван Дейк получил предложение от гранда
Ливерпуль готовит мегатрансфер за €150 млн. Уйдет неудачник матча с ПСЖ
Байер Джереми Фримпонг трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Флориан Плеттенберг
Александр Шарадкин Источник: Флориан Плеттенберг
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вызов для Ахметова. Пушич довольствуется малым, как и все его подопечные
Футбол | 12 марта 2025, 19:52 15
Вызов для Ахметова. Пушич довольствуется малым, как и все его подопечные
Вызов для Ахметова. Пушич довольствуется малым, как и все его подопечные

Каким будет ответ президента и собственника донецкого клуба?

Не Рыбакина. Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Индиан-Уэллс
Теннис | 12 марта 2025, 06:45 22
Не Рыбакина. Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Индиан-Уэллс
Не Рыбакина. Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Индиан-Уэллс

Мирра Андреева в двух сетах разгромила Елену в 4-м раунде тысячника в США

Сыграет ли Зинченко? После 7:1: обнародованы составы на матч Арсенал – ПСВ
Футбол | 12.03.2025, 20:55
Сыграет ли Зинченко? После 7:1: обнародованы составы на матч Арсенал – ПСВ
Сыграет ли Зинченко? После 7:1: обнародованы составы на матч Арсенал – ПСВ
Яркий вечер Лиги чемпионов. Определены 4 четвертьфиналиста и одна пара
Футбол | 12.03.2025, 06:23
Яркий вечер Лиги чемпионов. Определены 4 четвертьфиналиста и одна пара
Яркий вечер Лиги чемпионов. Определены 4 четвертьфиналиста и одна пара
Не справилась с девятой ракеткой мира. Костюк вылетела из Индиан-Уэллса
Теннис | 12.03.2025, 08:43
Не справилась с девятой ракеткой мира. Костюк вылетела из Индиан-Уэллса
Не справилась с девятой ракеткой мира. Костюк вылетела из Индиан-Уэллса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Вингер Динамо продолжает сиять в Испании. Вот кто его вдохновляет
ФОТО. Вингер Динамо продолжает сиять в Испании. Вот кто его вдохновляет
10.03.2025, 17:56
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
12.03.2025, 06:47 7
Футбол
Бенчич в свое 28-летие наказала нейтральную 13-ю ракетку на Индиан-Уэллс
Бенчич в свое 28-летие наказала нейтральную 13-ю ракетку на Индиан-Уэллс
11.03.2025, 01:23 12
Теннис
Разгромный камбек. Свитолина одолела 4-ю ракетку на турнире в Индиан-Уэллс
Разгромный камбек. Свитолина одолела 4-ю ракетку на турнире в Индиан-Уэллс
12.03.2025, 04:35 10
Теннис
Пенальти от легенды. Жирона спаслась на последних минутах в Барселоне
Пенальти от легенды. Жирона спаслась на последних минутах в Барселоне
10.03.2025, 23:58 2
Футбол
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
Рой Джонс назвал пять лучших боксеров за всю историю
11.03.2025, 00:38 2
Бокс
Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
Динамовцы запретили шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
10.03.2025, 22:49 151
Футбол
ВИДЕО. Как Димитров и Монфис три часа в 1/16 финала Индиан-Уэллс играли
ВИДЕО. Как Димитров и Монфис три часа в 1/16 финала Индиан-Уэллс играли
11.03.2025, 11:49
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем