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Лига чемпионов
11 марта 2025, 22:34 | Обновлено 11 марта 2025, 22:53
264
0

Байер – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25

11 марта 2025, 22:34 | Обновлено 11 марта 2025, 22:53
264
0
Байер – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

11 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Байер и Бавария.

Коллективы играют на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Первый матч завершился победой мюнхенцев 3:0. Победитель противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Фейеноорда, либо против Интера.

Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала

Ответный матч, 11 марта

Байер (Германия) – Бавария (Германия) – 0:0 (матч продолжается) [первый поединок – 0:3]

(новость обновляется)

Байер – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Байер Бавария Байер - Бавария видео голов и обзор Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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