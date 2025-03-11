Байер – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25
11 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Байер и Бавария.
Коллективы играют на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Первый матч завершился победой мюнхенцев 3:0. Победитель противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Фейеноорда, либо против Интера.
Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала
Ответный матч, 11 марта
Байер (Германия) – Бавария (Германия) – 0:0 (матч продолжается) [первый поединок – 0:3]
(новость обновляется)
Байер – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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