Байер – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)

11 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Байер и Бавария.

Коллективы играют на стадионе Бай-Арена в Леверкузене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Первый матч завершился победой мюнхенцев 3:0. Победитель противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Фейеноорда, либо против Интера.

Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала

Ответный матч, 11 марта

Байер (Германия) – Бавария (Германия) – 0:0 (матч продолжается) [первый поединок – 0:3]

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Байер – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция