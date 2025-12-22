Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Василий КАЮК: «В ЛНЗ были какие-то заоблачные мечты и ожидания»
Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 14:03 |
453
0

Василий КАЮК: «В ЛНЗ были какие-то заоблачные мечты и ожидания»

Генеральный директор черкасского клуба рассказал, как получил свою должность

22 декабря 2025, 14:03 |
453
0
Василий КАЮК: «В ЛНЗ были какие-то заоблачные мечты и ожидания»
ФК ЛНЗ

Генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк рассказал о смене вектора развития клуба, главного тренера и менеджмента.

– Вы приходили на должность весной на фоне очередных изменений, а в официальном заявлении клуба шла речь о новой «смене вектора». Лично вам не казалось риском в третий раз за буквально год-полтора менять подходы?

– Каждый менеджер и каждый руководитель имеет свое видение того, как будет функционировать клуб. ЛНЗ проходил этап становления как клуб УПЛ. Можно посчитать, что за полтора года мы сменили трех тренеров. И их назначения были разными с точки зрения именно вектора и модели клуба. Когда я пришел, для нас было важно внедрить один вектор – и чтобы он действовал три года. Независимо от того, кто является тренером, этот вектор должен работать – а мы подстраиваемся под ту модель и стратегию развития, которую выбрали вместе с президентом.

Но также надо понимать, что я пришел в клуб после игры с «Ингульцом», когда мы были в двух очках до зоны переходных матчей. Поэтому приоритетно были мысли не о том, какой вектор выбрать, а как сохранить место в УПЛ. Это было самое важное, потому что реально существовал риск вылета. Команда только дважды выиграла за весеннюю часть сезона. Каждый тур был важен, каждое очко.

После матча с «Ингульцом» я общался и с Романом Григорчуком, и неоднократно с футболистами. Нашим первым краткосрочным заданием было удержаться в лиге. Нам это удалось, скажем так, не феерично – потому что сделали это только благодаря осечкам соперников. Последние пять матчей – это пять беззубых матчей, пять ничьих с общей разницей 2:2. Думаю, каждый из нас хотел бы себе лучшего дебюта во взрослом футболе, чем тот, который был у меня.

А уже когда перед последним туром гарантировали себе место, мы начали с президентом обсуждать именно будущее клуба. И тоже надо помнить, что меня назначили исполняющим обязанности тренера генерального директора – мы ждали конца чемпионата, чтобы понимать, где будем и где играть в следующем сезоне. Уже после этого я предоставил президенту свою стратегию развития на три года, и мы решили идти тем путем, которым сейчас идем.

– У меня сразу уточняющий вопрос. Что конкретно означала эта смена вектора? В чем была разница подходов с предыдущим менеджментом? В частности по сравнению с предыдущим гендиректором Андреем Колесником, какие идеологические отличия?

– Можно назвать то, что мы больше стояли на земле. Как это объяснить подробнее: я, работая в академии директором, слышал, что мы боремся за еврокубки, мы там уже после восьмого тура боремся за выигрыш Кубка Украины. Потом вылетели от «Виктории» – и все равно снова боремся за еврокубки. Были какие-то заоблачные мечты и ожидания, которые не соответствовали той действительности, которая была внутри команды.

Также для меня, как для руководителя, самое важное было стабилизировать ситуацию и начать даже с минуса, а не с нуля. Чтобы выйти на этот ноль и дальше работать.

– Собственно, произошла смена главного тренера. Вы упомянули результаты – это была главная причина? Ведь, например, если сравнивать профили Романа Григорчука и Виталия Пономарева – в их работе можно найти много общих черт.

– Смотрите, самое главное: Роман Иосифович – хороший тренер, один из лучших тренеров в нашем футболе. Он достигал хороших результатов. Но мы тоже должны понимать, что его ситуация во многом была связана с тем, что его приглашал бывший менеджмент.

Для меня было самое главное, чтобы работали люди, которым я доверяю полностью, в которых я уверен. Именно этим была обусловлена смена тренера, а также менеджмента. Примерно 80% были изменены.

По теме:
Металлист 1925 ищет новые команды для игроков, которые вызывались в сборную
20-летний украинский кипер покинул команду Первой лиги и уехал за границу
Клуб УПЛ предложил игрокам квартиры в рассрочку из-за долгов по зарплате
Василий Каюк ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Чирко Источник: Трибуна
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
Футбол | 21 декабря 2025, 14:08 8
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»

Александр вспомнил, как работал в «Динамо» под руководством Валерия Газзаева

Кейн, Холланд и Мбаппе забили очередные голы в чемпионатах. У кого больше?
Футбол | 22 декабря 2025, 09:18 3
Кейн, Холланд и Мбаппе забили очередные голы в чемпионатах. У кого больше?
Кейн, Холланд и Мбаппе забили очередные голы в чемпионатах. У кого больше?

Отрыв этой тройки от других бомбардиров увеличился после сыгранных на выходных матчей

Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
Футбол | 21.12.2025, 16:05
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
Наполи – Болонья. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Италии
Футбол | 22.12.2025, 13:14
Наполи – Болонья. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Италии
Наполи – Болонья. Прогноз и анонс на финал Суперкубка Италии
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
Футбол | 22.12.2025, 07:53
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
21.12.2025, 09:45 6
Футбол
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
21.12.2025, 07:42 10
Футбол
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
21.12.2025, 09:21 1
Футбол
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
21.12.2025, 17:11 11
Футбол
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
20.12.2025, 08:49 20
Футбол
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
21.12.2025, 07:22 1
Бокс
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
21.12.2025, 10:22
Бокс
ФОТО. Украинскую тенисистку назвали «самой красивой женщиной в мире»
ФОТО. Украинскую тенисистку назвали «самой красивой женщиной в мире»
20.12.2025, 09:52 14
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем