Василий КАЮК: «В ЛНЗ были какие-то заоблачные мечты и ожидания»

Генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк рассказал о смене вектора развития клуба, главного тренера и менеджмента.

– Вы приходили на должность весной на фоне очередных изменений, а в официальном заявлении клуба шла речь о новой «смене вектора». Лично вам не казалось риском в третий раз за буквально год-полтора менять подходы?

– Каждый менеджер и каждый руководитель имеет свое видение того, как будет функционировать клуб. ЛНЗ проходил этап становления как клуб УПЛ. Можно посчитать, что за полтора года мы сменили трех тренеров. И их назначения были разными с точки зрения именно вектора и модели клуба. Когда я пришел, для нас было важно внедрить один вектор – и чтобы он действовал три года. Независимо от того, кто является тренером, этот вектор должен работать – а мы подстраиваемся под ту модель и стратегию развития, которую выбрали вместе с президентом.

Но также надо понимать, что я пришел в клуб после игры с «Ингульцом», когда мы были в двух очках до зоны переходных матчей. Поэтому приоритетно были мысли не о том, какой вектор выбрать, а как сохранить место в УПЛ. Это было самое важное, потому что реально существовал риск вылета. Команда только дважды выиграла за весеннюю часть сезона. Каждый тур был важен, каждое очко.

После матча с «Ингульцом» я общался и с Романом Григорчуком, и неоднократно с футболистами. Нашим первым краткосрочным заданием было удержаться в лиге. Нам это удалось, скажем так, не феерично – потому что сделали это только благодаря осечкам соперников. Последние пять матчей – это пять беззубых матчей, пять ничьих с общей разницей 2:2. Думаю, каждый из нас хотел бы себе лучшего дебюта во взрослом футболе, чем тот, который был у меня.

А уже когда перед последним туром гарантировали себе место, мы начали с президентом обсуждать именно будущее клуба. И тоже надо помнить, что меня назначили исполняющим обязанности тренера генерального директора – мы ждали конца чемпионата, чтобы понимать, где будем и где играть в следующем сезоне. Уже после этого я предоставил президенту свою стратегию развития на три года, и мы решили идти тем путем, которым сейчас идем.

– У меня сразу уточняющий вопрос. Что конкретно означала эта смена вектора? В чем была разница подходов с предыдущим менеджментом? В частности по сравнению с предыдущим гендиректором Андреем Колесником, какие идеологические отличия?

– Можно назвать то, что мы больше стояли на земле. Как это объяснить подробнее: я, работая в академии директором, слышал, что мы боремся за еврокубки, мы там уже после восьмого тура боремся за выигрыш Кубка Украины. Потом вылетели от «Виктории» – и все равно снова боремся за еврокубки. Были какие-то заоблачные мечты и ожидания, которые не соответствовали той действительности, которая была внутри команды.

Также для меня, как для руководителя, самое важное было стабилизировать ситуацию и начать даже с минуса, а не с нуля. Чтобы выйти на этот ноль и дальше работать.

– Собственно, произошла смена главного тренера. Вы упомянули результаты – это была главная причина? Ведь, например, если сравнивать профили Романа Григорчука и Виталия Пономарева – в их работе можно найти много общих черт.

– Смотрите, самое главное: Роман Иосифович – хороший тренер, один из лучших тренеров в нашем футболе. Он достигал хороших результатов. Но мы тоже должны понимать, что его ситуация во многом была связана с тем, что его приглашал бывший менеджмент.

Для меня было самое главное, чтобы работали люди, которым я доверяю полностью, в которых я уверен. Именно этим была обусловлена смена тренера, а также менеджмента. Примерно 80% были изменены.