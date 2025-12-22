Металлист 1925 ищет новые команды для игроков, которые вызывались в сборную

Вице-президент харьковского «Металлиста 1925» Юрий Коротун назвал имена тех игроков, которые не входят в планы главного тренера Младена Бартуловича и покинут клуб во время зимнего трансферного окна.

«Из нынешних игроков «Металлиста 1925» никто не уйдет из команды. Мы продолжаем работать над вариантами для Владлена Юрченко и Василия Кравца», – сказал Коротун.

Оба игрока ранее были отстранены от тренировок с первой командой решением наставника и продолжают поддерживать форму с юниорами.

Опорный полузащитник Юрченко в январе 2024 года перебрался в Харьков из полтавской «Ворсклы» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне не провел ни одного матча за «Металлист 1925».

Фланговый защитник Кравец присоединился к харьковской команде в июле 2024-го из житомирского «Полесья» и тоже не выходил на поле в кампании 2025/26. Оба игрока станут свободными агентами летом 2026 года и оба имеют в своем активе вызовы в национальную сборную Украины.