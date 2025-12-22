Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 ищет новые команды для игроков, которые вызывались в сборную
Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 15:17 |
243
0

Металлист 1925 ищет новые команды для игроков, которые вызывались в сборную

Полузащитник Владлен Юрченко и защитник Василий Кравец будут вынуждены покинуть клуб

22 декабря 2025, 15:17 |
243
0
Металлист 1925 ищет новые команды для игроков, которые вызывались в сборную
ФК Металлист 1925 Харьков. Владлен Юрченко

Вице-президент харьковского «Металлиста 1925» Юрий Коротун назвал имена тех игроков, которые не входят в планы главного тренера Младена Бартуловича и покинут клуб во время зимнего трансферного окна.

«Из нынешних игроков «Металлиста 1925» никто не уйдет из команды. Мы продолжаем работать над вариантами для Владлена Юрченко и Василия Кравца», – сказал Коротун.

Оба игрока ранее были отстранены от тренировок с первой командой решением наставника и продолжают поддерживать форму с юниорами.

Опорный полузащитник Юрченко в январе 2024 года перебрался в Харьков из полтавской «Ворсклы» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне не провел ни одного матча за «Металлист 1925».

Фланговый защитник Кравец присоединился к харьковской команде в июле 2024-го из житомирского «Полесья» и тоже не выходил на поле в кампании 2025/26. Оба игрока станут свободными агентами летом 2026 года и оба имеют в своем активе вызовы в национальную сборную Украины.

По теме:
20-летний украинский кипер покинул команду Первой лиги и уехал за границу
Клуб УПЛ предложил игрокам квартиры в рассрочку из-за долгов по зарплате
Василий КАЮК: «В ЛНЗ были какие-то заоблачные мечты и ожидания»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Владлен Юрченко Василий Кравец Юрий Коротун Младен Бартулович
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Футбол | 22 декабря 2025, 05:22 2
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо

Дье Калонджи завершает просмотр в киевском клубе

Скрипник еще размышляет. Зарю могут покинуть два украинца
Футбол | 22 декабря 2025, 13:11 0
Скрипник еще размышляет. Зарю могут покинуть два украинца
Скрипник еще размышляет. Зарю могут покинуть два украинца

Владислав Вакула и Иван Головкин не оправдывают надежды

Женская сборная заняла второе место в эстафете на Юниорском Кубке IBU
Биатлон | 21.12.2025, 13:42
Женская сборная заняла второе место в эстафете на Юниорском Кубке IBU
Женская сборная заняла второе место в эстафете на Юниорском Кубке IBU
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Футбол | 22.12.2025, 08:23
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Кейн, Холланд и Мбаппе забили очередные голы в чемпионатах. У кого больше?
Футбол | 22.12.2025, 09:18
Кейн, Холланд и Мбаппе забили очередные голы в чемпионатах. У кого больше?
Кейн, Холланд и Мбаппе забили очередные голы в чемпионатах. У кого больше?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Сломал челюсть. Реакция Джошуа на победу в поединке с Джейком Полом
ВИДЕО. Сломал челюсть. Реакция Джошуа на победу в поединке с Джейком Полом
20.12.2025, 12:17
Бокс
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
21.12.2025, 14:08 8
Футбол
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
21.12.2025, 07:22 1
Бокс
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
20.12.2025, 23:26 2
Футбол
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
22.12.2025, 07:53 1
Футбол
ФОТО. Украинскую тенисистку назвали «самой красивой женщиной в мире»
ФОТО. Украинскую тенисистку назвали «самой красивой женщиной в мире»
20.12.2025, 09:52 14
Теннис
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
21.12.2025, 16:05 4
Футбол
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
20.12.2025, 15:44 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем